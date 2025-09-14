БПЛА, влетевшие в Польшу, были без взрывчатки. Сикорский назвал из "проверкой"

Опубликовано: 14.09.2025 17:16 , Обновлено: 14.09.2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии для британского издания The Guardian заявил, что вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Польши было "проверкой" реакции стран НАТО. Он заявил, что, хотя дроны были способны перевозить боеприпасы, их не несли.

“Интересно, что все они были фальшивыми, что наводит меня на мысль о том, что Россия пыталась испытать нас, не начиная войну”, - сказал Сикорский The Guardian в Киеве.

[inf]Ранее власти России отвергли обвинения Польши, обвинив Варшаву в “политическом кликбейте” и потребовали доказательств, что БПЛА действительно были российскими. В ответ замминистра иностранных дел Польши показал в Совбезе ООН фотографии упавших дронов и маркировок на русском языке на них. [/inf]

В пятницу страны НАТО объявили, что отправят ближе к границе с Беларусью, на восточный фланг альянса, больше истребителей.

В свою очередь, Сикорский заверил, что реакция Польши была бы “намного жестче”, если бы залёт БПЛА привел к ранениям или гибели людей.

Польша также договорилась с Украиной о том, что польские военные подразделения по борьбе с беспилотниками пройдут обучение у украинских операторов, чтобы помочь защититься от будущих атак, сказал Сикорский, уточнив, что учеба будет на территории Польши.

“У украинцев есть лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, и у них гораздо более глубокий и современный опыт”, - сказал он.