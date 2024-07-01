Лукашенко позвал канадцев в Беларусь. Зачем?

Опубликовано: 01.07.2024 10:34 , Обновлено: 01.07.2024

Президент Александр Лукашенко в понедельник, 1 июля, позвал канадцев в Беларусь. "Будем рады встречать вас в Беларуси!" - заявил он в официальном поздравлении, адресованном народу Канады по случаю празднования их Дня независимости.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь с Канадой связывает “продолжительная история отношений” и “даже географическая удаленность между Минском и Оттавой не мешала” двум странам “находить общие интересы, создавать семьи, развивать торговлю и оказывать взаимную поддержку в сложных жизненных ситуациях”.

“Совместные проекты в промышленности, науке, образовании и спорте, включая такой любимый в наших странах хоккей на льду, позволяли нам лучше понимать друг друга”, - подчеркнул Лукашенко в своей поздравительной речи, опубликованной его Администрацией.

Белорусский президент выразил надежду на преодоление “временных трудностей” и восстановление “полноценного межгосударственного диалога” между Беларусью и Канадой. По его мнению, этому будут способствовать “накопленное на протяжении десятилетий бесценное богатство контактов между белорусскими и канадскими семьями, простыми людьми, учеными и бизнесом”.

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Отметим, что в настоящее время в отношении Беларуси со стороны канадских властей действуют жёсткие экономические санкции. В последний раз Оттава расширяла их в апреле этого года. В частности, канадские санкции сейчас действуют в отношении Национального банка и ряда государственных и коммерческих банков Беларуси, а также многих государственных и частных белорусских компаний, госучреждений и физических лиц.

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В свою очередь Министерство иностранных дел Беларуси, как ранее сообщал Telegraf.news, в феврале этого года обвинило правительство Канады в том, что оно “десятилетиями укрывает целый рассадник лиц, преступные деяния которых доказаны и не имеют срока давности”.

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