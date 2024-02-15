«Не питаем иллюзий» - МИД Беларуси обвинил Канаду в сокрытии нацистских преступников

Опубликовано: 15.02.2024 11:06 , Обновлено: 04.07.2024

Министерство иностранных дел Беларуси обвинило правительство Канады в том, что оно "покрывает нацистских преступников". Такое заявление 14 февраля сделал официальный представитель МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос об отказе канадских властей выдать России бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.

В Беларуси решение Оттавы отказать в экстрадиции человека, которому в России заочно предъявили обвинения в геноциде, восприняли, по словам Глаза, “весьма и весьма негативно”.

“МИД Беларуси одним из первых отреагировал на вопиющее чествование этого нацистского преступника в парламенте Канады. Мы внимательно продолжаем за этим следить, и так этот вопрос не оставим”, - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии белорусского внешнеполитического ведомства.

Кейс Ярослава Хунки в Минске, по словам Глаза, считают “не рядовым и частным случаем”, а “серьезнейшей глобальной темой”, которая “должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества”.

“При этом мы не питаем каких-либо иллюзий. Совершенно очевидно, что канадское правительство в привычной для себя манере будет искусственно тянуть время и придумывать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать подобных нацистских преступников”, - заявил пресс-секретарь МИД.

Глаз упрекнул официальную Оттаву в том, что она якобы “десятилетиями укрывает целый рассадник лиц, преступные деяния которых доказаны и не имеют срока давности”. Он пообещал, что Беларусь продолжит “последовательно идти по пути защиты исторической правды и справедливости”, поскольку “тема справедливости, заслуженного наказания пособников фашизма никого из белорусов не может оставить равнодушным”.

О том, что Канада отказалась экстрадировать в Россию 98-летнего Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны воевал в рядах дивизии СС “Галиция”, стало известно 13 февраля. Российский посол в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Канада сослалась на отсутствие между странами договора об экстрадиции, и назвал это “очевидной политически мотивированной отговоркой”.

Отметим, что кейс Ярослава Хунки набрал обороты после того, как его пригласили в парламент Канады на выступление президента Украины Владимира Зеленского, где ветерана СС чествовали, как героя, и аплодировали стоя. Впрочем, ни сам Зеленский, ни большинство присутствовавших о неоднозначном прошлом ветерана войны в тот момент не знали. Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо от имени государства принес за случившееся публичные извинения, в том числе, лично украинскому лидеру.

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