Канада ввела санкции против Нацбанка и восьми белорусских банков

Опубликовано: 12.04.2023 08:14 , Обновлено: 12.04.2023

Власти Канады расширили санкции против Беларуси. Санкционный список пополнили восемь белорусских банков – как государственных, так и коммерческих. Кроме того, экономические ограничения коснулись и Национального банка Беларуси.

Решение о расширении санкций правительство Канады аргументировало тем, что “действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису”.

Согласно поправкам, внесённым канадским правительством в перечень финансовых учреждений, с которым власти страны ограничивают сотрудничество, теперь санкции действуют также в отношении:

Национального банка Беларуси;

«Беларусбанка»;

«Белагропромбанка»;

«БПС-Сбербанка»;

«Приорбанка»;

«Банка БелВЭБ»;

«Белгазпромбанка»;

«ВТБ-Банка»;

«Статусбанка».

Отметим, что последний раз Канада расширяла действующие санкции в отношении Беларуси в ноябре 2022 года - “за систематические нарушения прав человека”.

Лукашенко поблагодарил Запад за санкции

В свою очередь белорусские власти не раз говорили о том, что “экономика Беларуси не рухнет” из-за санкций, введённых западными странами. Так, в январе этого года Александр Лукашенко поблагодарил Запад за новые возможности, которые, по его словам, открылись пред Беларусью после введения санкций.

“Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие”, – заявил Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве.