Канада ввела санкции против Нацбанка и восьми белорусских банков
Власти Канады расширили санкции против Беларуси. Санкционный список пополнили восемь белорусских банков – как государственных, так и коммерческих. Кроме того, экономические ограничения коснулись и Национального банка Беларуси.
Решение о расширении санкций правительство Канады аргументировало тем, что “действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису”.
Согласно поправкам, внесённым канадским правительством в перечень финансовых учреждений, с которым власти страны ограничивают сотрудничество, теперь санкции действуют также в отношении:
- Национального банка Беларуси;
- «Беларусбанка»;
- «Белагропромбанка»;
- «БПС-Сбербанка»;
- «Приорбанка»;
- «Банка БелВЭБ»;
- «Белгазпромбанка»;
- «ВТБ-Банка»;
- «Статусбанка».
Отметим, что последний раз Канада расширяла действующие санкции в отношении Беларуси в ноябре 2022 года - “за систематические нарушения прав человека”.
Лукашенко поблагодарил Запад за санкции
В свою очередь белорусские власти не раз говорили о том, что “экономика Беларуси не рухнет” из-за санкций, введённых западными странами. Так, в январе этого года Александр Лукашенко поблагодарил Запад за новые возможности, которые, по его словам, открылись пред Беларусью после введения санкций.
“Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие”, – заявил Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве.