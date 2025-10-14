Лукашенко позвал глав КГБ, Генпрокураты и Совмина обсудить отношения с США. Что известно?

Опубликовано: 14.10.2025 11:50 , Обновлено: 14.10.2025

Телеграм-канал "Пул первого", близкий к Администрации президента (АП), сообщил, что Александр Лукашенко созвал совещание, на котором присутствуют генпрокурор, премьер, глава КГБ, глава Совбеза и глава АП.

Главными темами там назвали международную обстановку и “развитие белорусско-американских отношений”. Тем не менее среди приглашенных, судя по фото, не оказалось министра иностранных дел Беларуси.

“И сразу для любителей конспирологии. Никакой чрезвычайщины: министр иностранных дел - в зарубежной командировке”, - пояснили в ТГ-канале.

Тем не менее, присутствие генерального прокурора Беларуси кого-то могло бы навести на мысль об очередном раунде освобождений заключённых в Беларуси по просьбе США.

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Однако ни Вашингтон, ни Минск пока не сообщали об очередных договорённостях или планируемых новых встречах.

Ранее Telegraf.news писал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о желании Вашингтона “нормализовать двусторонние отношения” между двумя государствами. Спецпредставитель Трампа озвучил на встрече те “правильные решения”, которые могут привести к снятию санкций с официального Минска.

Коул озвучил Лукашенко «правильные решения», чтобы США сняли санкции

В свою очередь, комментируя эту информацию, постпред Беларуси при ООН Рыбаков, который переводил беседу двух глав государств, увязал освобождение заключённых с ожидаемыми Минском ответными шагами Вашингтона.

«Это вопрос ведь двустороннего, так сказать, движения. Должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить», — заявил постпред Беларуси в ООН без дополнительных уточнений.

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