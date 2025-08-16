Минск раскрыл подробности разговора Лукашенко и Трампа - "Вопрос двустороннего движения"

Опубликовано: 16.08.2025 07:31 , Обновлено: 16.08.2025

Официальные лица в Минске после заявления Дональда Трампа о том, что он обсуждал с Президентом Беларуси Александром Лукашенко вопрос освобождения большого количества заключённых, дали свои пояснения.

“Что касается осужденных. Разговор по этой теме состоял в том, что президент США поблагодарил главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек. Наш президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем”, - сказала пресс-секретарь Дворца Независимости Наталья Эйсмонт.

В свою очередь, постпред Беларуси при ООН Рыбаков (оно переводил беседу Президентов) утверждает, что разговор был не просто конструктивным: “Ощущение, что они между собой говорили не первый раз, как будто они друг друга знают, понимают прекрасно”

По его словам, разговор с Президентом Беларуси инициировал Дональд Трамп.

Когда речь зашла об освобождении в Беларуси 1300 заключённых (стороны не уточнили откуда взялась цифра), по словам Рыбакова, Лукашенко остановил Трампа. “Когда он начал дальше эту мысль развивать, наш Президент его остановил и сказал: «Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем»”, - заявил Рыбаков.

Представитель МИД Беларуси увязал освобождение заключённых с ожидаемыми Минском ответными шагами Вашингтона.

«Это вопрос ведь двустороннего, так сказать, движения. Должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить», - заявил постпред Беларуси в ООН без уточнений.

Кстати, после разговора с Трампом, Александр Лукашенко созвонился с представителем Белого дома Джоном Коулом.

В Телеграм-канале “Пул первого”, близком к Администрации Президента, заявили, что представитель Президента США Коул (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь) “позвонил по поручению Трампа”, чтобы обсудить двусторонние отношения.