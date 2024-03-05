Лукашенко пообещал «подстроить под родителей» режим работы детских садов и продлить программу семейного капитала

Опубликовано: 05.03.2024 13:43 , Обновлено: 05.03.2024

О том, что следует пересмотреть время работы детских садов и начальной школы – «чтобы дети находились под постоянным присмотром педагогов», заявил Александр Лукашенко в выставочном центре «БелЭкспо» 5 марта на встрече с активом Белорусского союза женщин. И разъяснил, что будет дальше с семейным капиталом.

«Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей, – процитировало БелТА слова Лукашенко. – И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость».

Он напомнил, что сейчас в республике женщины могут работать неполное время, по гибкому графику или на удаленке.

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Говоря о действующей в республике программе семейного капитала для многодетных семей, Лукашенко сообщил, что она будет продлеваться.

«Я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала. Единственно, чтобы эти деньги попадали, кому надо», – сказал президент.

Он обратил внимание на то, чтобы «семейный капитал расходовался по своему предназначению и не приходилось помогать нерадивым родителям».

Еще Лукашенко сказал, что нужно прибавить население республики, «потому что с этим вопросом есть проблемы». По его мнению, в Беларуси могло бы жить 15 или 20 миллионов человек и «нужно больше многодетных семей, где трое и больше детей». И распорядился взять это на контроль.

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[inf]Семейный капитал

Программа по поддержке многодетных семей была запущена в республике в 2015 году. На протяжении пяти лет деньги начислялись к долларовому эквиваленту, после чего в 2020 году перешли исключительно на рубли.

Теперь семейный капитал можно использовать досрочно на приобретение жилья, получение образования, а также на оплату медуслуг.

В 2022 году белорусские власти разрешили тратить средства семейного капитала на покупку доли в жилом помещении, если в результате гражданин становится собственником.

С начала этого года размер семейного капитала составляет 31 480 рублей.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что 29 февраля Александр Лукашенко выслушал доклад спортивных чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привел в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».

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