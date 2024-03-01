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"Надо семьи кормить" - Лукашенко рассказал, где будут получать зарплату новые депутаты парламента

"Надо семьи кормить" - Лукашенко рассказал, где будут получать зарплату новые депутаты парламента
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Александр Лукашенко в пятницу, 1 марта, на совещании по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси озвучил крайний срок, когда новоизбранные белорусские депутаты должны полноценно приступить к исполнению своих обязанностей. Он также рассказал, где депутаты будут получать полагающуюся им зарплату.

В переходный период от одного созыва парламента к другому Лукашенко поручил организовать слаженную работу госорганов шестерым ключевым чиновникам высшего ранга:

  • председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко,
  • первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову,
  • заместителю главы Администрации Ольге Чуприс,
  • заместителю Председателя Палаты представителей Валерию Мицкевичу,
  • председателю ЦИК Игорю Карпенко,
  • начальнику секретариата Палаты представителей Андрею Наумовичу.

По словам Лукашенко, переходный период - “непростой” и “чехарды хватает” в это время, однако потребовал от депутатов максимально быстро включиться в работу, пообещав им при этом “материальную поддержку”.

“Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу”, - поручил им президент, подчеркнув, что “надо делать все по закону” и обозначив крайний срок начала работы депутатов - 25 марта.

При этом он поручил до 1 апреля вновь избранным депутатам выплачивать зарплату по месту своего жительства, а с 1 апреля - “платить, как положено депутатам”.

“Все мы люди, жить надо, семьи кормить. (…) Если будут какие-то нюансы, вы мне докладывайте, примем соответствующее решение”, - заявил Лукашенко.

В частности, он поручил Управляющему делами Президента “подключиться в финансовом плане”, если будет такая необходимость, а тем, кто в состав нового парламента не вошёл пообещал “поощрение” и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

“Если надо какая-то помощь с моей стороны, вмешательство в процесс трудоустройства депутатов уходящего парламента, вы меня информируйте. Будем решать эти вопросы”, - пообещал Лукашенко, подчеркнул, что уходящий парламент “был как никогда солидный, порядочный” и “проблем никому не создавал”.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси 26 февраля уточнила данные по явке избирателей в единый день голосования, объявив выборы состоявшимися. По данным ЦИК Беларуси, были сформированы все 1284 местных Совета и избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.

ЦИК объявил, что выборы в Беларуси состоялись

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