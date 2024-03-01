"Надо семьи кормить" - Лукашенко рассказал, где будут получать зарплату новые депутаты парламента
Александр Лукашенко в пятницу, 1 марта, на совещании по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси озвучил крайний срок, когда новоизбранные белорусские депутаты должны полноценно приступить к исполнению своих обязанностей. Он также рассказал, где депутаты будут получать полагающуюся им зарплату.
В переходный период от одного созыва парламента к другому Лукашенко поручил организовать слаженную работу госорганов шестерым ключевым чиновникам высшего ранга:
- председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко,
- первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову,
- заместителю главы Администрации Ольге Чуприс,
- заместителю Председателя Палаты представителей Валерию Мицкевичу,
- председателю ЦИК Игорю Карпенко,
- начальнику секретариата Палаты представителей Андрею Наумовичу.
По словам Лукашенко, переходный период - “непростой” и “чехарды хватает” в это время, однако потребовал от депутатов максимально быстро включиться в работу, пообещав им при этом “материальную поддержку”.
“Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу”, - поручил им президент, подчеркнув, что “надо делать все по закону” и обозначив крайний срок начала работы депутатов - 25 марта.
При этом он поручил до 1 апреля вновь избранным депутатам выплачивать зарплату по месту своего жительства, а с 1 апреля - “платить, как положено депутатам”.
“Все мы люди, жить надо, семьи кормить. (…) Если будут какие-то нюансы, вы мне докладывайте, примем соответствующее решение”, - заявил Лукашенко.
В частности, он поручил Управляющему делами Президента “подключиться в финансовом плане”, если будет такая необходимость, а тем, кто в состав нового парламента не вошёл пообещал “поощрение” и помощь в дальнейшем трудоустройстве.
“Если надо какая-то помощь с моей стороны, вмешательство в процесс трудоустройства депутатов уходящего парламента, вы меня информируйте. Будем решать эти вопросы”, - пообещал Лукашенко, подчеркнул, что уходящий парламент “был как никогда солидный, порядочный” и “проблем никому не создавал”.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси 26 февраля уточнила данные по явке избирателей в единый день голосования, объявив выборы состоявшимися. По данным ЦИК Беларуси, были сформированы все 1284 местных Совета и избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.