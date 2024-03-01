"Надо семьи кормить" - Лукашенко рассказал, где будут получать зарплату новые депутаты парламента

Опубликовано: 01.03.2024 14:07 , Обновлено: 01.03.2024

Александр Лукашенко в пятницу, 1 марта, на совещании по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси озвучил крайний срок, когда новоизбранные белорусские депутаты должны полноценно приступить к исполнению своих обязанностей. Он также рассказал, где депутаты будут получать полагающуюся им зарплату.

В переходный период от одного созыва парламента к другому Лукашенко поручил организовать слаженную работу госорганов шестерым ключевым чиновникам высшего ранга:

председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко,

первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову,

заместителю главы Администрации Ольге Чуприс,

заместителю Председателя Палаты представителей Валерию Мицкевичу,

председателю ЦИК Игорю Карпенко,

начальнику секретариата Палаты представителей Андрею Наумовичу.

По словам Лукашенко, переходный период - “непростой” и “чехарды хватает” в это время, однако потребовал от депутатов максимально быстро включиться в работу, пообещав им при этом “материальную поддержку”.

“Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу”, - поручил им президент, подчеркнув, что “надо делать все по закону” и обозначив крайний срок начала работы депутатов - 25 марта.

При этом он поручил до 1 апреля вновь избранным депутатам выплачивать зарплату по месту своего жительства, а с 1 апреля - “платить, как положено депутатам”.

“Все мы люди, жить надо, семьи кормить. (…) Если будут какие-то нюансы, вы мне докладывайте, примем соответствующее решение”, - заявил Лукашенко.

В частности, он поручил Управляющему делами Президента “подключиться в финансовом плане”, если будет такая необходимость, а тем, кто в состав нового парламента не вошёл пообещал “поощрение” и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

“Если надо какая-то помощь с моей стороны, вмешательство в процесс трудоустройства депутатов уходящего парламента, вы меня информируйте. Будем решать эти вопросы”, - пообещал Лукашенко, подчеркнул, что уходящий парламент “был как никогда солидный, порядочный” и “проблем никому не создавал”.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси 26 февраля уточнила данные по явке избирателей в единый день голосования, объявив выборы состоявшимися. По данным ЦИК Беларуси, были сформированы все 1284 местных Совета и избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.

ЦИК объявил, что выборы в Беларуси состоялись