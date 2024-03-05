Лукашенко назвал “самое эффективное оружие” Беларуси

Опубликовано: 05.03.2024 12:29 , Обновлено: 05.03.2024

Президент Александр Лукашенко во вторник, 5 марта, решил провести "отрытый, честный разговор" на встрече с активом Белорусского союза женщин (БСЖ) и назвал "самое эффективное оружие" Беларуси.

Выступая на мероприятии, в котором приняли участие более полутысячи членов БСЖ со всех регионов Беларуси, Лукашенко отметил роль женщин в различных сферах жизни государства, в том числе, в “укреплении мира и безопасности, межнационального и межконфессионального диалога”.

“Вы наше самое эффективное дипломатическое оружие!”, - процитировал Лукашеннко телеграм-канал “Пул Первого”.

Самого себя президент назвал “самым ярым сторонником” женщин, “человеком далеко не идеальным, но исключительно преданным женщине”.

“Считаю, что наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщину. Это мое твердое убеждение”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Подобную встречу с представительницами прекрасного пола стала уже традиционной для президента в преддверии 8 марта. Сам праздник он назвал “поистине всенародным”, но не просто поводом для поздравлений и праздничных речей в адрес женщин, а “ещё одним поводом задуматься об их роли в обществе”. По его словам, в это время “ответить на вопросы, все ли мы сделали, чтобы наши матери, жены, сестры, дочери были счастливы, и что еще надо сделать, чтобы наша Беларусь была краше и могла соответствовать красоте наших женщин”.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии по итогам прошедших парламентских выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва депутатов-женщин вошло в два раза меньше, чем мужчин: 73 мужчины против 37 женщин. В местных Советах депутатов всех уровней женщины представлены более равноценно: 47,7% от общего числа депутатов - женщины.

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