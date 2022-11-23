Лукашенко похвалил американцев на саммите ОДКБ

Опубликовано: 23.11.2022 19:24 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко принял 23 ноября участие в саммите ОДКБ в Армении. Там он заявил, сидя за одним столом с Путиным и главами других стран организации, что выступает против войны и ядерного шантажа. А ещё снова похвалил американцев.

Он заявил, что НАТО стало “антибелорусским” и “антироссийским”. А страны-члены Альянса увеличили финансирование военных и “охотно тратят миллиарды” на них. А ещё стягивают все больше сил к своим восточным границам из-за угрозы со стороны России. Александр Лукашенко утверждает, что именно западные страны угрожают ядерным оружием.

Новость Телеграф

“Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами”, - похвалил он американцев.

Лукашенко рассказал российскому губернатору почему Байден молодец

Он призвал начать мирные переговоры России и Украины, но выказал сомнение, “дадут ли Украине сесть за стол переговоров”.

Ранее Телеграф сообщил, что весной Александр Лукашенко заявил, что Украине придется подписать акт капитуляции.

«Если Зеленский на это (переговоры -ред.) не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я», — заявил Лукашенко.

Новость Телеграф