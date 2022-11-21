Лукашенко рассказал российскому губернатору почему Байден молодец

Опубликовано: 21.11.2022 13:16 , Обновлено: 21.11.2022

Александр Лукашенко 21 ноября заявил, что "боится" делать выводы на счёт падения ракеты в польском Пшеводуве, но "с интересом" наблюдает за ситуацией. По его мнению, все было подстроено специально к саммиту G20. При этом он похвалили президента США Джо Байдена.

“С интересом наблюдаю, получаю дополнительную информацию. Особенно в последнее время вы заметили: “Ах, упало что-то на территорию Польши!” - рассказал, какие новости читает Александр Лукашенко, [link href=“https://t.me/belta_telegramm/168389” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Он предложил главе российского региона Удмуртия ответить “на элементарные вопросы”: “Почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали НАТОвское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда”.

По его мнению, там “немножко не рассчитали - люди погибли”. По словам Александра Лукашенко, украинская ПВО сработала, “когда в воздухе не было российских ракет”.

В то же время, Александр Лукашенко похвалил президент США Джо Байдена: “Молодцы. Джо Байден. Ему надо отдать должное, что он честно сказал: “Извините, не российская”. А украинцев он обвинил в том, что “мерзавцы доходят до того, что святое подставляют”, видимо, имея в виду США.

Спланировала Россия? - Моравецкий

Результаты польского следствия пока ещё не оглашены. Обещают в ближайшие дни. А пока версиями произошедшего делятся не только в Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия могла спланировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Польшу и Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на заседании Совета национальной безопасности Польши, сообщил pap.pl.

Премьер утверждает, что ракета, попавшая в агропредприятие в селе Пшеводув Люблинского воеводства Польши, была советского производства и, вероятно, находилась на вооружении сил ПВО Украины. Впрочем, нельзя исключить и сценарии сознательной подготовки такой провокации со стороны Кремля, чтобы поссорить поляков с украинцами.