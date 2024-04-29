Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу. Кого коснётся?

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Опубликовано: 29.04.2024 16:02 , Обновлено: 29.04.2024

В понедельник, 29 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №179 о призыве на военную службу офицеров запаса. В Администрации президента рассказали, кто именно подпадёт под нынешний призыв.

Как пояснили в Администрации президента, мероприятия, прописанные в данном документе, каждый год планово проводят Вооруженные силы Беларуси. В указе прописано, что данный призыв в Вооруженные силы и органы пограничной службы коснётся мужчин, подпадающих сразу под несколько условий:

возраст до 27 лет,

не прошедших срочную военную службу или службу в резерве и не имеющих права на отсрочку,

прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах,

имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

Точное число офицеров, которое Минобороны и Госпогранкомитету (ГПК) предстоит призвать на службу из запаса, в Администрации президента не озвучили: в опубликованном на сайте ведомства документе приложение с этой информацией помечено грифом “для служебного пользования”.

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В Администрации президента выразили уверенность в том, что реализация данного указа “позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава” в Вооруженных силах Беларуси и ГПК, а также “обеспечить подготовку мобилизационного резерва”.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что 23 апреля 2024 года Министерство обороны Беларуси официально начало отправлять в войска новую партию белорусских призывников. Новобранцев пообещали направить на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, а также внутренних войск Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и пограничной службы. В военном комиссариате столицы подробно рассказали, какие вещи призывникам можно взять с собой в армию, а какие нельзя.

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