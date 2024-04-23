Кнопочный телефон без камеры и не только. В минском военкомате рассказали, что можно взять призывнику с собой в армию

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Опубликовано: 23.04.2024 15:17 , Обновлено: 23.04.2024

В Беларуси 23 апреля призывников начали отправлять на срочную военную службу и службу в резерве в Вооруженных Силах. В военном комиссариате столицы рассказали агентству "Минск-Новости", какие вещи призывникам можно взять с собой в армию, а какие нельзя.

Так, призывнику разрешается взять с собой мобильный телефон, однако он должен быть кнопочным, без камеры и без доступа в интернет. Также можно взять:

нитки (белые, черные, зеленые),

иголки,

носовой платок,

расческу,

обложку для военного билета,

10 конвертов для писем (отмечается, что можно без марок),

две общие тетради,

шариковую ручку и запасные стержни к ней,

заточенный простой или механический карандаш,

маленький блокнот для записей,

мыло (причем обязательно в мыльнице),

зубную щетку в футляре и пасту,

бритвенный станок с запасными лезвиями, а также крем для и после бритья,

щетку и черный обувной крем в тюбике,

широкий пластырь в рулоне.

Кроме этого, призывник может взять с собой на службу “небольшую сумму денег” (сколько именно, не уточняется), полиэтиленовые пакеты для обувной щетки, крема, туалетных принадлежностей, а также запас продуктов на одни сутки.

В военкомате также отметили, что некоторые из указанных вещей (к примеру, мыло и крем для обуви) в армии будут выдавать регулярно.

А вот оставить дома призывники должны медикаменты, дорогие часы, одежду и обувь, а также изделия из драгоценных металлов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что, по информации Министерства обороны Беларуси, в апреле — мае Вооруженные Силы страны, а также другие войска и воинские формирования собираются укомплектовать 10 тыс. новобранцев. Сегодня, 23 апреля, в войска запланировали отправить около тысячи призывников.

Порядка 10 тыс. новобранцев. Минобороны объявило о начале отправки белорусских призывников на службу в армии