Кнопочный телефон без камеры и не только. В минском военкомате рассказали, что можно взять призывнику с собой в армию
В Беларуси 23 апреля призывников начали отправлять на срочную военную службу и службу в резерве в Вооруженных Силах. В военном комиссариате столицы рассказали агентству "Минск-Новости", какие вещи призывникам можно взять с собой в армию, а какие нельзя.
Так, призывнику разрешается взять с собой мобильный телефон, однако он должен быть кнопочным, без камеры и без доступа в интернет. Также можно взять:
- нитки (белые, черные, зеленые),
- иголки,
- носовой платок,
- расческу,
- обложку для военного билета,
- 10 конвертов для писем (отмечается, что можно без марок),
- две общие тетради,
- шариковую ручку и запасные стержни к ней,
- заточенный простой или механический карандаш,
- маленький блокнот для записей,
- мыло (причем обязательно в мыльнице),
- зубную щетку в футляре и пасту,
- бритвенный станок с запасными лезвиями, а также крем для и после бритья,
- щетку и черный обувной крем в тюбике,
- широкий пластырь в рулоне.
Кроме этого, призывник может взять с собой на службу “небольшую сумму денег” (сколько именно, не уточняется), полиэтиленовые пакеты для обувной щетки, крема, туалетных принадлежностей, а также запас продуктов на одни сутки.
В военкомате также отметили, что некоторые из указанных вещей (к примеру, мыло и крем для обуви) в армии будут выдавать регулярно.
А вот оставить дома призывники должны медикаменты, дорогие часы, одежду и обувь, а также изделия из драгоценных металлов.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что, по информации Министерства обороны Беларуси, в апреле — мае Вооруженные Силы страны, а также другие войска и воинские формирования собираются укомплектовать 10 тыс. новобранцев. Сегодня, 23 апреля, в войска запланировали отправить около тысячи призывников.
Порядка 10 тыс. новобранцев. Минобороны объявило о начале отправки белорусских призывников на службу в армии