Лукашенко одобрил законопроект о "народном ополчении"

Опубликовано: 09.03.2023 11:07 , Обновлено: 09.03.2023

Александр Лукашенко одобрил проект закона «О народном ополчении». Об этом сказано в соответствующем документе, который появился 9 марта на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении Совета безопасности № 2 от 6 марта 2023 года Лукашенко приказал «одобрить» законопроект, «устанавливающий правовые основы добровольного участия граждан в обеспечении военного положения».

В нем он также поручил министру обороны Беларуси Виктору Хренину в течение месяца «направить доработанный с учетом высказанных предложений и замечаний проект» в Совет министров «для его последующего внесения в Палату представителей».

Ранее Телеграф писал, что министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что сегодня «многие» белорусы желают вступить в ряды “народного ополчения”. Однако, прежде, чем получить в руки оружие, по его словам, все должны будут пройти проверку в органах милиции.

А представитель Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель рассказал, что белорусским «ополченцам», скорее всего достанутся старые образцы оружия, которое останется после того, как новые получат регулярные части армии.

К слову, в конце февраля секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что власти планируют мобилизовать 1,5 млн человек на случай войны. При этом у них есть планы и на “остальные 8 млн’ белорусов для перевода экономики на “военные рельсы”.