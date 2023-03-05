В Военной академии рассказали, кому из белорусов раздадут "старое" армейское оружие

Опубликовано: 05.03.2023 16:24 , Обновлено: 05.03.2023

Замначальника факультета по учебной работе факультета Генштаба Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель заявил, что новая концепция безопасности страны предусматривает раздачу оружия белорусам, но не всем. Естественно, речь идёт о "народном ополчении".

По его словам, белорусские военные учли опыт Украины, которая успешно противостояла в 2022 году вторжению России в первые дни, но выявили недостатки. “В первые дни, когда началась “специальная военная операция”, оружие там раздавали всем, кому ни попадя, прямо на площадях”, - рассказал Андрей Богодель. Это не устраивает белорусские власти, поэтому там решили, что такое оружие должно попасть “в руки тех людей, которые подготовлены, прошли проверку”. Также, по мнению представителя Военной академии, такие получатели должны быть “патриотически настроены, способны и готовы защищать себя, свою семью и Родину”, передает БелТА.

При этом “ополченцам”, скорее всего достанутся старые образцы оружия, которое останется после того, как новые получат регулярные части армии. Полковник уверен, что его надо будет выдавать, в том числе, представителям “золотого запаса” пенсионеров.

“У нас в основном все мужское население прошло подготовку либо Вооруженных Сил, либо в других структурах военной организации государства. У нас есть возможность вооружить, подготовить этих людей и управлять ими. Также у нас есть золотой запас военных пенсионеров. Почему бы нам не воспользоваться этим в нынешней сложной обстановке?” - предложил Андрей Богодель.

[info_b]На данный момент закон о “народном ополчении” ещё не принят. Согласно данным из госСМИ и от представителей властей Беларуси, такие вооруженные новообразования будут подчиняться местным властям. Его представителям будут выдавать оружие для хранения по месту жительства. Правда, пока неясно будет ли это только после объявления военного положения, или в других случаях тоже.[/info_b]

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что власти планируют мобилизовать тем или иным способом 1,5 млн человек на случай войны. При этом у них есть планы и на “остальные 8 млн’ белорусов для перевода экономики на “военные рельсы”.

Александр Лукашенко в феврале рассказал свою версию, зачем власти Беларуси решили создать “народное ополчение: “Это не просто от балды сделано. Это все от земли. Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить”.

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