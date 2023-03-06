В МВД рассказали, как будут проверять "народных ополченцев" перед выдачей оружия

Опубликовано: 06.03.2023 11:36 , Обновлено: 09.03.2023

Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что сегодня «многие» белорусы желают вступить в ряды "народного ополчения". Однако, прежде, чем получить в руки оружие, по его словам, все должны будут пройти проверку в органах милиции.

“Оружие просто так выдаваться не будет”, - заявил глава МВД.

По словам Кубракова, в первую очередь будут проверять, привлекался ли ранее к уголовной ответственности потенциальный кандидат в “народные ополченцы” или нет.

“Тот, кому оружие будет вручаться, будет нами проверен”, - сказал министр.

Он пояснил, что при разработке алгоритма проверки народных ополченцев белорусские силовики учитывали, что «происходило в Украине, когда к магазину подвозили ящики с оружием, которое брали все, кто хотел».

«Понятно, что оружие попадало и в руки преступников, его перепродавали и так далее”, - убежден министр.

По словам главы МВД, при выдаче оружия прошедшим проверку бойцам народного ополчения будет вестись строгий учет, кому и что вручается.

Кроме того, за владельцем оружия, по словам министра, будет “осуществляться контроль” силовыми органами, а сотрудники милиции окажут помощь в обучении использования оружия.

Ранее, как уже передавал Телеграф, представитель Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель рассказал, что белорусским «ополченцам», скорее всего достанутся старые образцы оружия, которое останется после того, как новые получат регулярные части армии. По словам полковника, что выдавать его будут, в том числе, представителям «золотого запаса» пенсионеров.