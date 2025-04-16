Литва запретила пересекать границу с Беларусью на мотоциклах и мопедах

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Опубликовано: 16.04.2025 17:25 , Обновлено: 16.04.2025

Правительство Литвы запретило пересекать границу с Беларусью в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") на мотоциклах, мопедах и моторизованных велосипедах. Такое решение объяснили "возросшими угрозами безопасности" для Литвы.

Эти “угрозы безопасности”, по мнению правительства Литвы, связаны с нелегальной миграцией и “изменившейся тактикой действий сотрудников белорусских спецслужб и пограничных органов на границе”.

“Правительство приняло решение запретить проезд мотоциклов, мопедов и моторизованных велосипедов через пограничные контрольно-пропускные пункты “Мядининкай” и “Шальчининкай”. Передвижение через данные пункты пропуска с Беларусью будет возможно только на автотранспорте”, - сказано в сообщении на сайте литовского правительства.

Там утверждают, что с 1 марта 2024-го, после запрета для пешеходов и велосипедистов пересекать названные пункты, зафиксировали “значительное увеличение попыток пересечения границы на мотоциклах, мопедах и моторизованных велосипедах”. Правительство Литвы поделилось цифрами: в первом квартале 2024-го, по данным ведомства, зафиксировали 285 таких случаев, за аналогичный период 2025-го - 6170.

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В литовском ведомстве заявили, что их цель - “обеспечить максимальную защиту государственной границы и предотвратить угрозы” от “искусственно созданной” миграции и “возможных гибридных атак на границе с Беларусью”. “Новые ограничения, принятые правительством, также будут способствовать снижению влияния белорусских спецслужб и возможностей вербовки литовских и белорусских граждан”, — считает министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Что говорят в Беларуси?

В Госпогранкомитете Беларуси эту информацию пока не комментировали. Однако президент Александр Лукашенко в октябре 2024-го на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заочно обратился к руководству стран Евросоюза и пообещал в сложившихся условиях не стоять «с петлей на шее на коленях» и не «ловить мигрантов», призвав их делать с мигрантами «то, что хотели»: трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.

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А в январе, как писал Telegraf.news, Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявил, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной и не намерена защищать страны ЕС от мигрантов «с петлей на шее».

«Да хоть все пусть закроют» — Лукашенко заявил, что не будет защищать границу с Польшей «с петлёй на шее»