Литва вслед за Латвией ввела запрет на авто с белорусскими номерами

Опубликовано: 17.07.2024 13:41 , Обновлено: 17.07.2024

Власти Литвы решили последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах. Пропускать такие авто литовский пограничники перестанут ровно в 00:00 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя. Об этом 17 июля сообщила таможенная служба Литвы.

Согласно официальному заявлению литовского таможенного ведомства, Министерство экономики и инноваций Литвы разрешило ещё в течение месяца делать исключения для некоторых категорий авто. Так, до 16 августа 2024 года на территорию Литвы будут впускать легковые автомобили, не предназначенные для продажи и принадлежащие гражданину Беларуси с действующей визой или временным или постоянным видом на жительство в Литве.А вот на авто, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях, это исключение распространяться не будет.

Запрет также не коснётся белорусских авто с дипломатическими госрегистрационными номерами, которые используют дипломатические и консульские представительства или международные организации, имеющие иммунитет в соответствии с международным правом, или которые предназначены для личного пользования сотрудников дипломатических миссий и их ближайших родственников.

В Таможенном департамент Литвы напомнили, что автомобили с белорусскими номерами, находящиеся в ЕС, в том числе в Литве, должны покинуть территорию союза до 18 января 2025 года.

“До этой даты автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в движении по территории Литвы, а также ввозиться и регистрироваться в Литве”, - пояснили в ведомстве.

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А вот после этой даты автомобили, зарегистрированные в Беларуси, не смогут находиться на территории Литвы, а водителям пригрозили штрафами и конфискацией авто за нарушение законодательства.

Напомним, такие же ограничения для легковых авто из Беларуси с 16 июля ввела Латвия. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в 8-й пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение властей Латвии, назвал их “бесчеловечными и антигуманными” и рассказал, собирается ли Минск ввести аналогичные меры по отношению к Латвии.

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