Латвия запретила въезд всем белорусским автомобилям

Опубликовано: 15.07.2024 13:23 , Обновлено: 26.07.2024

Служба государственных доходов Латвии сообщила о том, что со вторника, 16 июля, транспортным средствам, которые зарегистрированы в Беларуси, будет запрещён въезд в страну. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в 8-й пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня.

По информации латвийских властей, запрет на въезд не распространяется на автомобили дипломатических и консульских делегаций. Что касается обычных белорусов, с 16 июля въезд в Латвию на любом транспортном средстве, которое зарегистрировано в нашей стране, отныне запрещён. В постановлении говорится, что на границе вас развернут и отправят обратно.

“Если лицо отказывается выполнять указания таможенных органов, в том числе возвращаться в Беларусь, транспортное средство может быть конфисковано в соответствии с таможенным законодательством”, — говорится в официальном сообщении на сайте Службы госдоходов Латвии.

Тем временем Министерство юстиции сообщило, что скоро представит в Комиссию Сейма по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике законопроект, который запретит транспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси, оставаться в Латвии, в том числе пересекать государственную границу транзитом. Те автомобили, которые уже находятся в стране, должны быть перерегистрированы. К слову, аналогичные меры, разработанные Министерством юстиции Латвии, уже начали действовать для автомобилей с российскими номерами.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет Евросоюза ввёл новый пакет санкций в отношении Беларуси. Он предусматривает ряд ограничений, которые до этого затронули Россию. Теперь из Республики запрещено вывозить золото, алмазы, гелий, уголь и нефть. Также нельзя экспортировать в Беларусь товары и технологии для нефтепереработки и сжижения природного газа.

Евросоюз запретил предоставлять Беларуси IT-услуги и вывозить из страны «предметы роскоши»