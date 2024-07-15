ЕС запретил европейским компаниям заниматься перевозками, если у них есть совладелец из Беларуси

Опубликовано: 15.07.2024 10:00 , Обновлено: 15.07.2024

Совет Евросоюза запретил европейским транспортным компаниям заниматься грузоперевозками на территории ЕС, в том числе транзитными, если среди соучредителей есть граждане Беларуси. Об этом сообщила таможенная служба Литвы.

Как сообщили в Литовской таможни, соответствующее требование содержится в постановлении Совета ЕС от 29 июня, которым был изменён Регламент Совета ЕС 2024/1865.

“Всем автотранспортным предприятиям, созданным в Беларуси, запрещено перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. Этот запрет также распространяется на перевозки грузов автотранспортными предприятиями на территории ЕС с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, даже если эти прицепы или полуприцепы тянут тягачи, зарегистрированные в других странах (ЕС или третьих странах)”, - рассказали литовские таможенники.

Новые ограничения заработают 2 августа 2024 года. Впрочем, запрет коснётся не всех европейских компаний, а лишь тем, которые соответствуют двум ключевым критериям:

25% компании (и более) принадлежит белорусскому физическому или юридическому лицу,

компания была открыта после 8 апреля 2022 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет ЕС 29 июня ввёл новый пакет санкций в отношении Беларуси, запретив вывозить золото, алмазы, гелий, уголь и нефть. Также нельзя экспортировать в Беларусь товары и технологии для нефтепереработки и сжижения природного газа.

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В Министерстве иностранных дел Беларуси 1 июля сообщили, что правительство уже подготовило “комплекс ответных ассиметричных мер” на санкции ЕС. По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, планируемые ограничения усложнят работу “субъектов из недружественных стран”.

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