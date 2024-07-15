"Бесчеловечно и антигуманно" — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь

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Опубликовано: 15.07.2024 20:17 , Обновлено: 15.07.2024

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал решение Латвии о запрете на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами. Кроме того, в МИД ответили, собираются ли ввести аналогичные меры по отношению к Латвии.

“Мы, к сожалению, можем подтвердить эту информацию. Латвийские власти действительно приняли решение запретить с 00:00 16 июля 2024 года въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками”, — отметил Анатолий Глаз.

Он добавил, что подобные меры являются “ударом по обычным людям”, в результате чего в первую очередь пострадают смешанные семьи, жители двух стран, туристы с детьми, путешественники и так далее. Столь радикальное решение латвийских властей в белорусском МИД назвали “бесчеловечным и антигуманным”.

“Сожалеем, что Рига, явно действуя в ущерб своим национальным интересам, в очередной раз отдала предпочтение таким нецивилизованным и недемократичным мерам. Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне”, — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

Помимо этого, Глаз подчеркнул, что в планах белорусской стороны “нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии”. По его словам, власти Республики “открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями”. Также Анатолий Глаз добавил, что этот шаг “не имеет никакого практического смысла” и приведёт лишь к “сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью”.

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Напомним, с 16 июля власти Латвии запретили въезд в страну автомобилей с белорусскими регистрационными знаками. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в 8-й пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня.

По информации латвийских властей, запрет на въезд не распространяется на автомобили дипломатических и консульских делегаций. Что касается обычных белорусов, с 16 июля въезд в Латвию на любом транспортном средстве, которое зарегистрировано в нашей стране, отныне запрещён. В постановлении говорится, что на границе вас развернут и отправят обратно.

Латвия запретила въезд всем белорусским автомобилям