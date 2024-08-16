Литва снова разрешила въезд некоторым легковушкам с белорусскими номерами

Опубликовано: 16.08.2024 10:28 , Обновлено: 16.08.2024

Литва обновило порядок въезда в страну на легковых автомобилях с белорусской регистрацией. Там пояснили, кому все же разрешили пересекать границу на таких машинах.

Как пояснили в таможне Литвы, с 00:00 17 августа в страну могут пускать граждан на легковых автомобилях с белорусскими номерами на следующих условиях:

гражданин Беларуси имеет действующую литовскую визу или вид на жительство (ВНЖ) в Литве и собирается использовать собственную машину только в личных целях;

в страну въезжает гражданин Евросоюза, который по совместительству является резидентом Беларуси и собирается использовать машину только в личных целях.

При этом управлять легковушкой может только ее владелец.

В то же время литовцы напомнили, что 18 января 2025 года все автомобили, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся в Литве, должны будут покинуть ее территорию.

“Лица, управляющие автомобилями с белорусскими номерами после опубликованных сроков запрета, будут считаться нарушившими положения правовых актов и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 КоАП, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля”, — подчеркнули таможенники Литвы.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Литвы решили последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах. Пропускать такие авто литовский пограничники перестали ровно в 00:00 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя.

Литва вслед за Латвией ввела запрет на авто с белорусскими номерами

Аналогичное решение приняли и власти Эстонии.

Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд в страну белорусским автомобилям

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение властей Латвии, назвал их «бесчеловечными и антигуманными» и рассказал, собирается ли Минск ввести аналогичные меры.

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь