Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд в страну белорусским автомобилям

Опубликовано: 17.07.2024 22:30 , Обновлено: 17.07.2024

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили о запрете на въезд в страну автомобилям с белорусскими номерами. Отныне транспортные средства не могут въезжать в Эстонию через пограничные пункты, независимо от причин пребывания в балтийском государстве. Напомним, несколько дней ранее аналогичные меры в отношении нашей страны приняли Литва и Латвия.

Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в очередной пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня. Исключение составили для авто с белорусскими номерами, которые намерены въехать в Эстонию “по гуманитарным соображениям”, а также для транспорта с “дипломатическими номерными знаками”.

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал данную меру “единственно правильной”. По его словам, совместно реализуемые ограничения с Литвой и Латвией “являются эффективными”, поскольку это “не даёт России обойти введённые против неё санкции”.

В Министерстве иностранных дел Эстонии пояснили, что транспортные средства с белорусскими номерами должны быть перерегистрированы на эстонские — на это даётся 12 месяцев. В течение полугода их также нужно задекларировать на таможне, заплатить налог на импорт или подать заявку на освобождение от налогов. В противном случае владельцу запретят выезд и выпишут штраф.

Напомним, такие же ограничения для легковых авто из Беларуси с 16 июля ввела Латвия. Спустя два дня власти Литвы последовали её примеру: пропускать авто с белорусскими номерами литовские пограничники перестанут ровно в 00:00 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя.

Что ответили в Беларуси?

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение властей Латвии, назвал их «бесчеловечными и антигуманными» и рассказал, собирается ли Минск ввести аналогичные меры.

«Мы, к сожалению, можем подтвердить эту информацию. Латвийские власти действительно приняли решение запретить с 00:00 16 июля 2024 года въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками», — отметил Анатолий Глаз.

Он добавил, что подобные меры являются «ударом по обычным людям», в результате чего в первую очередь пострадают смешанные семьи, жители двух стран, туристы с детьми, путешественники и так далее. Помимо этого, Глаз [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/caf8dc65a7ce6607.html” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнул [/link], что в планах белорусской стороны «нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии». По его словам, власти Республики «открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями».

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь