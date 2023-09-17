Польша решила возвести электронный забор на реке Буг на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.09.2023 09:01 , Обновлено: 17.09.2023

Польша решила возвести ещё одно заграждение на границе с Беларусью. Тендер на строительство специального электронного забора на реке Буг был объявлен в субботу, 16 сентября, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Планируется, что тендер будет закрыт в середине ноября этого года - заявки от компаний, желающих поучаствовать в реализации проекта, Пограничная служба Польши будет принимать до 22 сентября, сообщило местное агентство PAP.

Согласно планам польских властей, длина электронного заграждения на реке Буг, по которой пролегает часть белорусско-польской границы, составит 172 километра. По словам Каминьского, на границе разместят порядка 4,5 тыс. камер, включая камеры ночного видения, а также тепловизоры и датчики движения.

При этом никаких специальных дополнительных инженерных сооружений или физических заграждений, по словам польского министра, на реке возводить не планируют - “чтобы не отрезать граждан от реки”.

После того, как электронное заграждение заработает, в штаб-квартире Надбужанского пограничного отряда в Хелме (юго-восток Польши) разместят Центр наблюдения за границей.

“Любая попытка незаконного пересечения границы через реку будет выявлена нашими сотрудниками”, - заявил глава польского МВД.

Напомним, правящая партия Польши вынесла на референдум, который пройдет одновременно с выборами в парламент, вопрос о целесообразности “великой польской стены” на границе Беларуси. В PiS утверждают, что стена очень эффективна и смогла остановить многотысячный поток нелегалов, идущих в Польшу через Беларусь. В то же время польская оппозиционная Партия левых считает ситуацию не столь однозначной и заявляет, что в какой-то момент стену придется убрать.

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Ранее в МВД Польши также заявили, что планируют запускать аэростаты вблизи границы с Беларусью - для обнаружения низколетящих целей с больших расстояний.

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