В Литве отказали "даме из ООН" на просьбу открыть границу с Беларусью

Опубликовано: 19.09.2023 09:41 , Обновлено: 19.09.2023

Литва не станет применять предложенную ООН модель работы с нелегальными мигрантами и "впускать всех иностранцев", которые пытаются попасть с ЕС через границу с Беларусью. Такое заявление 18 сентября сделал глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

Миграционную политику Литвы на днях раскритиковала представитель Агентства ООН по вопросам беженцев Анника Сандлунг. Она предложила властям страны открыть свою границу с Беларусью и впустить нелегалов на свою территорию и уже там “выяснять, с кем имеют дело - с беженцами или мигрантами” и предпринимать в отношении них соответствующие действия. Такой подход Вильнюс, по словам Кащюнаса, практиковать не будет.

“Миграция может быть только легальной”, - написал он на своей страничке в Facebook, подчеркнув, что решения о том, “кто может приехать в Литву или въехать через Литву в другие страны Евросоюза”, будет принимать исключительно Литва, а не “контрабандисты” или кто-либо ещё.

“Модель, предложенная дамой из ООН – когда, кто хочет и как хочет может приехать в Литву, нарушая ее границы – в Литве применяться не будет”, – подчеркнул руководитель комитета нацбезопасности и обороны литовского Сейма. По его словам, такая модель “устаревшая и не эффективная”, поскольку “приводит к неконтролируемой массовой миграции, социальным проблемам”, а также “поощряет действия контрабандистов” и “вызывает недовольство в западных обществах”.

Литва планирует протянуть колючую проволоку на болотистых участках границы с Беларусью

Тем временем министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 18 сентября сообщила об усилении заграждений на границе с Беларусью. В частности, дополнительный физический барьер планируют возвести на болотистых, охраняемых участках границы. По словам министра, камеры наблюдения на этих территориях уже установлены, и они демонстрируют “возможность перемещения мигрантов через эти участки” в отсутствие физического барьера, сообщило местное агентство Delfi.

“Будет это колючая проволока или другие меры – в зависимости от возможностей нашего государства. У нас еще осталась колючая проволока, ее остатки. И сейчас мы оцениваем, какие могут быть решения при ее реализации, какие будут цены”, - пояснила Билотайте, отвечая на вопрос о том, откуда будут взяты средства на финансирование этого проекта.

По её словам, позиция Евросоюза в этом вопросе не изменилась: средства выделяются лишь на инфраструктуру для охраны границы - системы наблюдения, патрульную тропу, дроны и антидроны.

Напомним, в настоящее время Литва строит специальную дорогу вдоль границы с Беларусью. Она будет идти вдоль пограничного заграждения и предназначена для патрулирования. Предполагается, что это позволит более эффективно контролировать границу.

Литва начала строить вдоль границы с Беларусью специальную дорогу. Для чего?