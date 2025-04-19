Литва решила укрепить маршрут через Сувалкский коридор. Что за "новые меры" вдоль границы с Беларусью?

Опубликовано: 19.04.2025 13:07 , Обновлено: 19.04.2025

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью изданию Politico сообщил, что Литва решила модернизировать и укрепить один из маршрутов, проходящих через Сувалкский коридор. Еще литовский чиновник рассказал о "новых мерах защиты" вдоль границ с Беларусью и Калининаградской областью РФ.

В Литву из Польши идут два маршрута через Сувалкский коридор. Первый - из Варшавы в литовский Каунас, а дальше в Ригу, Таллин, Хельсинки. Это так называемый военный коридор Via Baltica, а второй — это обычный маршрут между Вильнюсом и польским городом Августов. Его и собрались укреплять.

Карта: Politico

«Эти дороги [имеют] решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны … Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», - считает замглавы Минобороны Литвы.

[info_b]Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, он соединяет Польшу и Литву (а в целом - страны Балтии с остальной частью НАТО) и граничит с Беларусью, а также Калининградской областью РФ.[/info_b]

Сейчас Литва и Польша заняты модернизацией дороги из Вильнюс в Августов, чтобы она использовалась и для гражданских, и для военных нужд, рассказал литовский чиновник. Цель - улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны. «Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена», — [link href=“https://www.politico.eu/article/lithuania-aims-to-deter-russia-by-upgrading-critical-road-and-anti-border-defenses/” target=“_blank” rel=“noopener”] считает [/link] Годляускас.

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«Особенно в районе [польских] Сувалок ведутся разговоры о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградом и Беларусью», — продолжил литовский чиновник, упомянув дискуссии о размещении элементов противодействия передвижению вблизи границ или на них: контрольно-пропускных пунктов на дорогах, систем блокирования, таких как цементные заграждения.

Заместитель министра обороны Литвы также заявил, что обеспечение свободы передвижения войск и товаров по названным двум дорогам - это приоритет. И добавил, что подобные операции по охране границы, вероятно, будет внимательно отслеживать Россия как «чувствительную и жизненно важную» информацию.

«Мы обсуждаем, как бороться с подменой и глушением [спутниковой системы навигации] GPS со стороны России, что уже влияет на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы», - сказал Годляускас.

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Полный объем модернизации включает реконструкцию 113 километров дорог и обновление восьми мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас сообщил ранее Politico, что работы планируют завершить к 2028 году.

А вот заместитель министр литовского военного ведомства не уверен в этом прогнозе: «С многонациональными проектами все может занять больше времени. Но мы надеемся, что геополитическая ситуация, наши интересы и возможности Польши позволят нам уложиться в эти сроки”. Литва желает получить финансирование ЕС для этого проекта.

Ранее Telegraf.news писал, что государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 3 апреля обвинил польские власти в наращивании военного присутствия вблизи белорусской границы, в «милитаризации» и «усилении агрессивной риторики». При этом он заявил, что считает «смешными» попытки рассматривать РБ как угрозу соседним странам.

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