МВД Польши отчиталось о "полном электронном контроле" на этом участке границы с Беларусью

Опубликовано: 06.04.2025 14:53 , Обновлено: 06.04.2025

МВД Польши отчиталось 6 апреля в своем аккаунте Х о "полном электронном контроле" на подляском участке границы с Беларусью. Подляское воеводство граничит с Гродненщиной и частично с Брестчиной.

“Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Беларусью. Пограничная стража взяла под контроль электронные заграждения, построенные на пограничных реках Свислочь и Источанка”, - [link href=“https://x.com/MSWiA_GOV_PL/status/1908774666442809498” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в аккаунте польского ведомства.

Речь о системе, включающую камеры видеонаблюдения и датчики движения вдоль ограждения на границе с Беларусью. “Также завершена модернизация электронного шлагбаума вдоль существующего технического шлагбаума”, - добавили в МВД Польши.

А еще там утверждают, что “весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве уже охвачен современным мониторингом”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Польши 13 февраля отчиталось о завершении работ на первом участке укреплений, возводимых на границе с Беларусью и Россией в рамках проекта “Восточный щит”. Ведомство опубликовало фотографии и показало, как будут выглядеть пограничные укрепления, на которые польские власти обещали потратить порядка $2,5 млрд.

Минобороны Польши отчиталось о возведении первого участка укреплений «Восточного щита»

Еще мы рассказывали, что государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 3 апреля обвинил польские власти в наращивании военного присутствия вблизи белорусской границы, в “милитаризации” и “усилении агрессивной риторики”. При этом он заявил, что считает “смешными” попытки рассматривать РБ как угрозу соседним странам.

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