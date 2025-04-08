ЕС отказался выделять Литве деньги на "стену дронов" на границе с Беларусью

Опубликовано: 08.04.2025 09:28 , Обновлено: 08.04.2025

Европейский союз отказался выделять Литве и Эстонии деньги на возведение так называемой "стены дронов" на границах с Россией и Беларусью. Об этом 7 апреля сообщил командующий Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев.

Совместную заявку пограничных служб Литвы и Эстонии на финансирование проекта, который оценивался в 12 млн евро, отклонили в начале марта этого года, сообщил Любаев в комментарии LRT.

Несмотря на решение ЕС, власти этих двух стран от самой идеи не отказались и, как пояснил Любаев, планиурют искать другие пути финансирования. Впрочем, страны также планируют позднее повторно подать заявку на получение средств Европейского союза.

В свою очередь министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс заявил, что данный проект потенциально мог бы стать площадкой для обмена информацией об использовании беспилотников для мониторинга всей границы с Беларусью и Россией.

“Такая синергия всегда дает дополнительный результат. В ближайшее время на встрече, которая состоится в июне в Эстонии, будут присутствовать министры всех стран, присутствовавших при подаче заявки, и мы обсудим нашу общую позицию относительно создания такой системы”, - пояснил он.

Министр также упомянул о двух других проектах, связанных с беспилотниками, которые ранее профинансировали из фондов ЕС по заявке литовских властей. Один из них глава МВД оценил в 11 млн евро, другой, связанный с закупкой оборудования для борьбы с дронами, закупкой новых беспилотников и разведывательных дронов - более чем в 3 млн евро.

Между тем, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас не стал скрывать своего разочарования решением Брюсселя. Политик выразил сожаление, что вопросы, связанные с финансированием проектов по защите внешней границы ЕС Литве приходится решать на национальном уровне, за счет собственных средств.

“Так устроена Европа. Нам нужно вести переговоры, посмотреть, где мы можем поддержать потребности людей на юге, чтобы они могли поддержать потребности людей на севере. Что ж, на этот раз нам не удалось договориться, но мы попробуем в следующий раз”, - заявил премьер-министр Литвы.

Ранее Telegraf.news рассказал о проекте немецкой компании Helsing, специализирующейся на применении искусственного интеллекта в оборонной промышленности. Она предложила создать на восточной границе НАТО “стену дронов” для “сдерживания потенциальной агрессии”. По мнению соучредителя и директора компании Гундберта Шерфа, такую систему можно развернуть всего за год.

Немецкий оборонный стартап предложил возвести «стену дронов» на границе НАТО