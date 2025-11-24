Вильнюсский аэропорт закрывали дважды за сутки из-за «навигационных признаков» воздушных шаров

Опубликовано: 24.11.2025 09:42 , Обновлено: 24.11.2025

Вильнюсский аэропорт дважды за минувшие сутки вынужден был закрывать своё воздушное пространство из-за "навигационных признаков", характерных для воздушных шаров, которые засекли радары в направлении воздушной гавани.

По данным литовского портала LRT, первые ограничения в аэропорту ввели 23 ноября в 18:55. Было объявлено о приостановке полётов на три часа: часть рейсов пришлось отменить, некоторые прибывающие рейсы перенаправили в другие аэропорты. Открыли воздушное пространство лишь в 00:25, а спустя чуть больше часа, в 01:40 24 ноября, аэропорт пришлось закрыть во второй раз.

Причина, озвученная пресс-службой Вильнюсского аэропорта на официальной страничке в Facebook, была всё та же - “навигационные признаки, характерные для воздушных шаров, двигавшихся в направлении Вильнюсского аэропорта”.

Во второй раз аэропорт простаивал почти два часа - ограничения сняли около 03:25. По данным LRT, как минимум пять рейсов были отменены, остальные перенесены на утро или день, либо перенаправлены в близлежащие аэропорты. Аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов в течение понедельника из-за нарушения ротации экипажей и воздушных судов.

В последний раз работа Вильнюсского аэропорта по такой же причине была приостановлена в минувший четверг, 20 ноября, в день, когда Литва открыла свои пункты пропуска “Мядининкай” и “Шальчининкай” на границе с Беларусью. Они три недели практически оставались закрытыми именно из-за воздушных шаров с контрабандой.

Литва досрочно открыла два погранпункта на границе с Беларусью

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что пограничные переходы могут быть вновь закрыты в случае ухудшения ситуации на границе с Беларусью. Ругинене напрямую увязала этот процесс с появлением на границе воздушных шаров с контрабандой.

«Мини-переговоры» завершились. О чем договорились Беларусь и Литва?