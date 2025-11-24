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Погранслужба Литвы заявила, что ни одна из застрявших фур не выехала из Беларуси

Погранслужба Литвы заявила, что ни одна из застрявших фур не выехала из Беларуси
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Ни одна из литовских фур, застрявшая в Беларуси на время закрытия пунктов пропуска “Мядининкай” и “Шальчининкай”, пока не смогла вернуться на родину. Такое заявление сделали в Службе охраны государственной границы Литвы.

По информации литовского ведомства, несмотря на то, что пограничные переходы с Беларусью были открыты пять дней назад, всё это время литовские перевозчики не могут ввезти в страну собственные грузовики.

“Информации о грузовиках, которые находились в Беларуси длительное время и вернулись по состоянию на сегодняшнее утро, нет”, — процитировало 24 ноября представителя литовской погранслужбы Гедрюса Мишутиса местное издание LRT.

По его словам, выезжают из Беларуси в Литву лишь те транспортные средства, которые въехали в Беларусь уже после открытия пунктов пропуска. Мишутис рассказал, что некоторые перевозчики уже отправили в Беларусь новые грузовики, которые успели разгрузиться и вернуться обратно, так как им разрешено передвигаться по Беларус. Но те фуры, что оставались на территории Беларуси последние три недели,  так никуда и не движутся.

«Ездят те, у кого есть на это разрешение. Большинство из них — российские водители с упрощённым транзитным документом», —  пояснил Мишутис.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, за минувшие сутки через пограничный переход “Шальчининкай” со стороны Беларуси проследовало 45 грузовых транспортных средств, через пограничный переход “Мядининкай” — ещё 68.

Литовское агентство BNS в выходные сообщило, ссылаясь на президента национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландаса Микенаса, что, по его данным, Беларусь не пропускает литовские грузовики через спецзоны и требует встречи Вильнюса и Минска на уровне министерств иностранных дел.

Микенас заявил, что после открытия пунктов пропуска литовские грузовики, пересекающие белорусскую границу, сопровождают от таможни до белорусских терминалов, где им разрешают разгрузить груз, и снова сопровождают до границы с Литвой.

С белорусской стороны эту информацию никак не комментировали.

Более того, как ранее сообщал Telegraf.news, источники белорусского транспортно-логистического портала Infotrans накануне сообщили, что препятствий со стороны Беларуси для перемещения литовских грузовиков нет и они могут свободно выезжать в Литву через любой из двух КПП.

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Между тем, ещё в пятницу МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Республики Беларусь в Литве. В ней содержится требование выпустить из Беларуси все застрявшие там литовские грузовики.

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