МИД Беларуси обвинил Литву в нарушении правил открытия границы

Опубликовано: 20.11.2025 13:30 , Обновлено: 20.11.2025

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением по поводу решения властей Литвы открыть два пункта пропуска на границе. В МИД обвинили Вильнюс в нарушении установленных процедур.

Белорусское внешнеполитическое ведомство заявило, что Литва в одностороннем порядке закрыла границу и так же в одностороннем порядке её открыла. Причём, по мнению МИД Беларуси, действия Вильнюса носили «политизированный характер» и были предприняты «вне процедур и сроков, предусмотренных действующими международными договорами».

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз не исключил рисков очередного закрытия пунктов пропуска и призвал Литву всё-таки пойти на переговоры на высоком уровне, от которых Вильнюс последние годы отказывается.

«В этой связи остается актуальным предложение белорусской стороны о проведении консультаций на уровне министерств иностранных дел двух стран для выработки устойчивого решения по вопросу функционирования пунктов пропуска на белорусско-литовской границе и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Нам, Республике Беларусь и Литовской Республике, нужна граница не разделяющая, а объединяющая народы! Мы исходим из этого. Все зависит от властей Литвы», — заявил он.

Напомним, что Литва так же внезапно, как и закрыла, открыла два пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай». При этом Вильнюс согласился только на технические консультации на уровне заместителей руководителей пограничных ведомств и проигнорировал неоднократные призывы Минска к диалогу на более высоком уровне — на уровне МИД.