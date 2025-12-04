Литва предложила США признать запуск контрабандных шаров "терроризмом". Что говорят в Минске?

Опубликовано: 04.12.2025 16:03 , Обновлено: 04.12.2025

Премьер Литвы Инга Ругинене заявила в четверг, что Вильнюс ведёт переговоры с Вашингтоном по ситуации, сложившейся в отношениях с Минском. Глава литовского правительства заявила, что убеждает США признать запуск контрабандных шаров, которые угрожают работе вильнюсского аэропорта, терроризмом.

[inf]В Минске пока не комментировали последние заявления литовских властей.[/inf]

Инга Ругинене утверждает, что получила подтверждение из Вашингтона, что США также поддержат Литву в её усилиях по спасению грузовиков, застрявших на границе.

Евросоюз вызвал посла Беларуси для разъяснений. Что известно?

«Я рада, что у меня уже состоялся прямой разговор с американцами. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время у меня состоится личная встреча, мне кажется, нам есть о чём поговорить. (…) Сегодня я получила заверения в их поддержке», — заявила Ругинене в вопросе борьбы с контрабандными шарами и застрявшими литовскими грузовиками в Беларуси.

«Мы говорим о том, что подобные действия могут быть признаны терроризмом», — заявила Инга Ругинене.

В свою очередь, комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас рассказал, что за последнюю неделю сотрудники полиции остановили более 4500 транспортных средств, проверили почти 5700 человек и обнаружили 19 контрабандных воздушных шаров, летящих в Литву, а также более 35 000 пачек контрабандных сигарет.

Что говорят в Беларуси?

Ранее МИД Беларуси заявил, что в Гродно упал беспилотный летательный аппарат, который был запущен в Литве. МИД уже обвинил власти Литвы в “преднамеренной провокации”.

А перед этим министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков расценил решение Польши открыть дополнительные погранпереходы на границе с Беларусью как проявление “жёсткого, нормального прагматизма”. И поставил Варшаву в пример Вильнюсу.

По мнению Рыженкова, Польша “лучше считает деньги”, чем Литва, которая в какой-то момент также перекрыла движение на границе с Беларусью, в том числе, нарушив логистические цепочки грузовых автомобильных перевозок.

«Деньги стали поступать» — МИД Беларуси оценил «очень прагматичных» поляков

Напомним, что кризис в отношениях Литвы и Беларуси начался после того, как Вильнюс приказал в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью. Это произошло после массового пролета воздушных шаров с территории Беларуси с контрабандными сигаретами.

В ответ Минск запретил литовским фурам перемещаться по территории Беларуси. Также власти страны потребовали от Вильнюса переговоров на уровне МИДов и обвинили Литву в изоляции властей Беларуси. Однако соседняя страна согласилась только на технические консультации на уровне замов начальников погранслужб. Эта встреча прошла и после нее Вильнюс открыл КПП.

Однако литовские грузовики до сих пор не могут покинуть площадки, куда им приказали переместиться власти Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и МИД Беларуси добиться переговоров с Литвой.

Александр Лукашенко назвал решение о закрытии границы Литвы “глупостью” “на политическом уровне” и поручил: “Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию”.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами