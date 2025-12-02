Евросоюз вызвал посла Беларуси для разъяснений. Что известно?

Опубликовано: 02.12.2025 09:26 , Обновлено: 02.12.2025

Дипломатическая служба Европейского союза вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе для официальных разъяснений. Поводом стали "гибридные действия", которые якобы осуществляются с территории Беларуси и "представляют угрозу" странам ЕС.

О вызове белорусского дипломата сообщил представитель МИД Литвы, передалопольское издание Wirtualna Polska.

Это произошло после того, как в понедельник, 1 декабря, президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию на границе с Беларусью, в том числе, участившиеся залёты контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы.

Председатель Еврокомиссии по итогам встреча написала в своих соцсетях об “ухудшении” ситуации на границе с Беларусью, назвав происходящее “совершенно неприемлемой гибридной атакой”. Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия готовит дальнейшие меры по усилению “санкционного давления” на Минск.

МИД Беларуси предложил свою альтернативу санкциям

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, Министерство иностранных дел Беларуси в ответ на угрозы Евросоюза ввести новые санкции и требование пресечь запуск воздушных шаров в сторону Литвы заявило, что видит в действиях Польши и Литвы жажду наживы.

МИД Беларуси в ответ на угрозы ЕС о новых санкциях заявил о «дежавю» и «финансовом куше»

В качестве альтернативы санкциям МИД Беларуси уже в который раз призвал Евросоюз начать «предпринимать совместные меры» для урегулирования ситуации на границе, для чего предложил «обмен информацией между соответствующими службами».