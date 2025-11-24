"Деньги стали поступать" - МИД Беларуси оценил "очень прагматичных" поляков

Опубликовано: 24.11.2025 07:48 , Обновлено: 24.11.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков расценил решение Польши открыть дополнительные погранпереходы на границе с Беларусью как проявление "жёсткого, нормального прагматизма".

Такую оценку действиям Варшавы глава белорусского МИДа озвучил в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

По мнению Рыженкова, Польша “лучше считает деньги”, чем Литва, которая в какой-то момент также перекрыла движение на границе с Беларусью, в том числе, нарушив логистические цепочки грузовых автомобильных перевозок.

“Польша реально хочет быть предсказуемым партнером в выстраивании очень серьезного хаба на своей территории - логистического, транспортного. К чему они и стремятся”, - дал свою оценку действиям польских властей белорусский министр.

По его словам, на “конфронтацию” на границе с Беларусью польские власти пошли с одной лишь целью - привлечь “избыточное внимание” со стороны Европейского союза, НАТО и своих ключевых партнеров, чтобы получить от них “серьезные финансовые вложения на предотвращение угрозы с Востока”.

“Сегодня решения приняты, деньги начинают поступать, осваиваться, и Польша теперь потихонечку может от конфронтации отходить к выстраиванию диалога в другой плоскости”, - заявил Рыженков, назвав поляков “очень прагматичными людьми”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск, анонсируя открытие двух погранпереходов на границе с Беларусью, объяснял, что на этот шаг Варшава пошла из-за настойчивых требований жителей приграничных районов.

Туск подтвердил открытие двух погранпереходов на границе с Беларусью – «В начале недели»

“Это открытие пограничных переходов в связи с совершенно конкретными интересами местного населения, бизнеса и жителей. Поэтому это никоим образом не является частью каких-либо политических переговоров”, — заявил Туск.

Туск подтвердил открытие двух погранпереходов на границе с Беларусью – «В начале недели»