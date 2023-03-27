Литовские пограничники рассказали, почему так медленно проверяют машины на границе с Беларусью

Опубликовано: 27.03.2023 17:46 , Обновлено: 27.03.2023

В Государственной пограничной службе Литвы (VSAT) сообщили, что на самом деле стали медленнее проверять машины следующие из и в Беларусь. Но дело не в лени пограничников и таможенников, а наоборот, в старательности.

Пресс-секретарь ведомства Гедрюс Мишутис рассказал, что сами литовские пограничники управляются за пару минут с проверкой документов. А вот нагрузка таможенников куда больше, ведь им надо искать контрабанду и подсанкционные товары.

«Поскольку в отношении России, Беларуси введены санкции, груз санкционирован, его проверяют наши коллеги из таможни, что, естественно, занимает больше времени. Пограничник проверяет документ за две минуты, но дольше таможенные процедуры, дольше проверяется грузовик», — рассказал представитель пресс-службы VSAT.

Теперь стало понятно, почему в ГПК Беларуси все время вспоминают некие нормы пропуска автомобилей. Просто в Литве и Польше они снизились после введения санкций.

Польша выдвинула Беларуси условие для открытия на границе КПП «Бобровники — Берестовица»

Очереди на границе Литвы и Беларуси увеличились и из-за решения властей Польши закрыть часть КПП. В итоге многие перевозчики переориентировались на пересечение именно литовской границы.

“Естественно, что при такой загрузке КПП со своей инфраструктурой, которые к этому не приспособлены, просто не могут обслуживать такое количество грузовиков. Увеличение количества офицеров и пограничников не помогло бы, потому что на пункте несколько полос движения и они просто забиваются. Как в Вильнюсе бывают пробки после работы или утром, так и там, вторая причина – это инфраструктура, которая не может выдержать такую ​​нагрузку», – подчеркнул он.

Гедрюс Мишутис назвал среди причин появления очередей и “неравномерную работу” пограничных и таможенных служб Беларуси. Однако представитель VSAT не стал драматизировать текущую ситуацию и упомянул, что были дни и похуже, передает LRT.

«Время ожидания грузовика, стоявшего в конце очереди, в Райгарде, пересечение границы пришлось бы ждать 37 часов, в Шальчининкае — 48 часов, в Мядининкае — 69 часов, а в Лаворишкес в 21”, - отметил он.

“Они (очереди - Ред.) там постоянно, может, сейчас немного дольше, но были дни и похуже. Сейчас я бы не сказал, что ситуация ужасная, но очереди немного длиннее, чем обычно», - сказал Гедрюс Мишутис.

Ране Телеграф сообщил, что В Госпогранкомитете Беларуси 27 марта заявили, что на границе с Польшей случился транспортный «коллапс» — там скопилось более 1000 грузовиков.

В ГПК объявили о транспортном «коллапсе» на границе Беларуси с Польшей. А что на границе с Литвой?

Кстати, Государственная служба здоровья растений и семеноводства Польши рассчитывает, что белорусские власти не будут вводить с апреля по конец июля эмбраго на польские яблоки. В соседней стране надеются поставить за этот период не менее 30 тыс тонн яблок. Но есть проблема — закрытые пункты пропуска на границе. Именно поэтому местные фермеры требуют от властей Польши открыть КПП на границе с Беларусью.

Польша откроет в апреле закрытые погранпереходы с Беларусью? Все дело в яблоках