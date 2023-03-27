В ГПК объявили о транспортном «коллапсе» на границе Беларуси с Польшей. А что на границе с Литвой?

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Опубликовано: 27.03.2023 15:37 , Обновлено: 27.03.2023

В Госпогранкомитете Беларуси 27 марта заявили, что на границе с Польшей случился транспортный «коллапс» — там скопилось более 1000 грузовиков. А какая ситуация на выезде в Литву и Латвию?

По данным ГПК на 14:00 27 марта, в очереди перед единственным открытым грузовым погранпереходом Козловичи (Кукурыки) стоят более 1000 фур.

В ведомстве заявили, с пятницы 24 марта очередь «увеличилась в 2 раза». Причиной там назвали « невыполнение польской стороной двусторонних договоренностей по пропуску грузовиков».

Что касается легкового транспорта, то перед пунктом пропуска Брест-Тересполь в то же время скопилось 350 автомобилей и 25 автобусов.

Брест/ Фото с камеры ГПК

Что происходит на границе Беларуси с Литвой?

Тем временем на границе с Литвой по данным на 14:00 суммарно собралось 725 фур. Больше всего в пукнтах пропуска Каменный Лог (Мядининкай) — 375, а также Бенякони (Шальчининкай) — 290.

Каменный лог/ Фото с камеры ГПК

В ГПК заявили, что с пятницы 24 марта литовцы «пропустили на свою территорию менее 47% фур» и задержки в оформлении грузовиков фиксируются перед Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

Выехать в Литву из Беларуси на легковом транспорте на 14:00 пытались суммарно 190 авто.