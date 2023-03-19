Польша откроет в апреле закрытые погранпереходы с Беларусью? Все дело в яблоках

Опубликовано: 19.03.2023 22:33 , Обновлено: 19.03.2023

Государственная служба здоровья растений и семеноводства Польши рассчитывает, что белорусские власти не будут вводить с апреля по конец июля эмбраго на польские яблоки. В соседней стране надеются поставить за этот период не менее 30 тыс тонн яблок. Но есть проблема - закрытые пункты пропуска на границе.

Государственная служба фитосанитарной инспекции Польши получила от министерства иностранных дел Беларуси разъяснение постановления Совмина Беларуси, в котором говорится, что в период с 1 апреля по 30 июня 2023 года польские яблоки исключены из-под белорусского эмбарго.

“Это хорошая новость”, - сказал польский депутат Мирослав Малишевский, президент Ассоциации садоводов Польши. По его мнению, благодаря разрешению экспорта польских яблок в Беларусь спрос, а следовательно и цены возрастут.

“Многие садоводы ждут открытия хранилищ для возможности отправки яблок в Беларусь. Изменение в регламенте, временно отменяющее эмбарго, позволит продавать в эту страну несколько тысяч тонн фруктов. Однако здесь важны не только правила, но и возможность экспорта яблок”, — пояснил Мирослав Малишевский.

Проблемы с логистикой пока не решены. На данный момент открыт только один грузовой погранпереход с Беларусью. И загрузка там большая. Именно поэтому представители Ассоциации садоводов Польши пытаются лоббировать в Варшаве упрощение перехода границы с Беларусью.

“Мы лоббируем и оказываем сильное давление на польские власти, чтобы улучшить движение на границе, то есть сократить очереди на открытом переходе, а также обсуждаем возможность открытия других переходов. Если ситуация не изменится, несмотря на снятие эмбарго, мы не сможем экспортировать в Беларусь столько яблок, сколько могли бы и хотели. Кроме того, затраты на транспорт возрастут”, - заявил президент Ассоциации садоводов Республики Польша. Какой ответ он получил в правительстве Польши, депутат не раскрыл.

Напомним что после закрытия всех, кроме одного, грузовых пунктов пропуска на границе с Беларусью власти Польши выдвинули политические условия. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик 27 февраля рассказал, какие «сигналы» ждут власти его страны от официального Минска после закрытия погранпереходов.

В Польше назвали «сигналы», которые ждут от Беларуси, чтобы открыть границы