Литовские аэропорты насчитали 750 тыс. евро ущерба от воздушных шаров на границе с Беларусью

Опубликовано: 02.12.2025 07:57 , Обновлено: 02.12.2025

Государственная компания "Аэропорты Литвы" (LTOU), которая управляет тремя международными аэропортами страны, уже насчитала 750 тыс. евро ущерба из-за нарушений в работе воздушного пространства страны, которое пришлось закрывать из-за угрозы воздушных шаров на границе с Беларусью.

В администрации литовских аэропортов предупредили, что эта оценка - предварительная, поскольку не все партнеры успели подсчитать свои убытки. Как пояснил представитель “Литовских аэропортов” Тадас Василяускас, оценку проводят в рамках подготовки к судебным разбирательствам - аэропорты рассчитывают на возмещение убытков в суде.

По оценкам LTOU, в октябре-ноябре воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом временно закрывали 13 раз из-за “навигационных признаков”, характерных для воздушных шаров. В один из дней ограничения пришлось вводить также в Каунасском аэропорту.

В общей сложности из-за контрабандных воздушных шаров на границе с Беларусью было задержано или отменено не менее 320 авиарейсов, что затронуло более 45 тысяч пассажиров. В случае с Вильнюсским аэропортом речь идёт примерно о 5% от общего числа пассажиров, обслуженных за последние два месяца.

“Важно понимать, что вся эта ситуация продолжается до сих пор, и каждый случай ограничения воздушного пространства усиливает воздействие как на LTOU, так и на наших партнеров”, — процитировалоВасиляускаса литовское издание LRT.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе официальный представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис назвал страну, откуда в этом году поступает большая часть нелегальных сигарет, выявляемых местными пограничниками. Оказалось, что главным источником контрабандных сигарет для Литвы стала вовсе не Беларусь.

В Литве назвали страну, откуда больше всего контрабанды сигарет. И это не Беларусь

В свою очередь заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Александр Неверовский в начале ноября обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву. Он отметил, что Литва и Польша оборудовали в своем приграничье инженерные сооружения и установили «жесткий контрразведывательный режим», что не согласуется с регулярными инцидентами с контрабандой.

Совбез Беларуси обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву

В свою очередь Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в октябре возложил ответственность за запуск шаров из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»