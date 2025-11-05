Совбез Беларуси обвинил литовские власти в содействии контрабанде сигарет в Литву

Опубликовано: 05.11.2025 15:52 , Обновлено: 05.11.2025

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Александр Неверовский заявил, что в его ведомстве слышали о желании стран НАТО отработать скорейшую переброску вооруженных сил к белорусским границам.

«Я хочу сказать, что наши соседи продолжают политику эскалации, продолжают политику милитаризации своих государств. Тратятся огромные средства под предлогом того, что якобы от нас исходит какая-то угроза», — посетовал генерал.

По его словам, Литва и Польша оборудуют в своем приграничье инженерные сооружения и установили «жесткий контрразведывательный режим».

«И у меня сразу возникает вопрос: как можно в таких условиях, если вернуться обратно к тем проблемам в пункте пропуска, перебрасывать контрабандные сигареты в литовское приграничье?» — задался риторическим вопросом белорусский военный.

По словам Александра Неверовского, в тех средствах доставки (по-видимому, речь идет о воздушных шарах), что задержали белорусские пограничники, стояли литовские сим-карты. По мнению белорусского генерала, это доказательство, «что без помощи должностных лиц сопредельной территории подобные вещи не происходят».

«До 2020 года было тесное взаимодействие пограничное, и поэтому подобная противоправная деятельность пресекалась совместно, как на белорусской территории, так и на сопредельной. Сегодня мы призываем к подобным действиям, но вместе с тем пока не слышим отклика от наших соседей», — заявил он.

В свою очередь, литовские власти в похожем обвинили официальный Минск. И правящая коалиция, и оппозиция, и президент Литвы утверждают, что воздушные шары с контрабандой, летящие из Беларуси, являются элементами «гибридной войны».

Литва на месяц закрыла границу с Беларусью в ответ на множественные прилеты шаров. Польша же проявила солидарность и перенесла на несколько недель открытие двух давно закрытых пограничных пунктов пропуска.

На данный момент Евросоюз в целом, и Литва, и Польша по отдельности обвиняют власти Беларуси в миграционном кризисе, контрабанде и эскалации на общих границах. Что привело к недавнему полному закрытию границы Польши с Беларусью.

В свою очередь, официальный Минск отвергает все обвинения и призывает начать переговоры, в том числе и по поводу «большой сделки» — так президент Беларуси описал возможные договоренности об урегулировании всех спорных вопросов, включая освобождение заключенных, борьбу с нелегальной миграцией и восстановление торговых связей.