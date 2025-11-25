В Литве назвали страну, откуда больше всего контрабанды сигарет. И это не Беларусь

Опубликовано: 25.11.2025 07:52 , Обновлено: 25.11.2025

Официальный представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис назвал страну, откуда в этом году поступает большая часть нелегальных сигарет, выявляемых местными пограничниками. Оказалось, что главным источником контрабандных сигарет для Литвы стала вовсе не Беларусь.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что в этот понедельник, 24 ноября, была зафиксирована самая интенсивная атака контрабандных воздушных шаров за весь ноябрь. Из-за неё ночью было нарушено воздушное сообщение Вильнюсского аэропорта.

По словам представителя литовской погранслужбы Мишутиса, за минувшие сутки в Литве было изъято 7 грузов с контрабандой, а всего в этом году было зафиксировано почти 600 случаев контрабанды сигарет из Беларуси. При этом оказалось, что шары контрабандистов той ночью обнаружили и вблизи латвийской границы. По данным латвийских органов внутренних дел, всего в ночь с воскресенья по понедельник было изъято ещё 7 контрабандных шаров, предположительно залетевших из Беларуси. В каждом из них находилось в среднем около 60 тысяч нелегальных сигарет.

При этом Мишутис в комментарии литовской радиостанции LRT похвалился, что контрабанду начали выявлять эффективнее, чем раньше: в этом году пограничники изъяли в три раза больше сигарет, чем в прошлом – около 4 миллионов пачек. Также в связи с контрабандой по воздуху были задержаны 116 человек, а всего за незаконную перевозку сигарет через границу в этом году было задержано почти 300 человек.

Однако главным источником контрабанды, по словам Мишутиса, в этом году впервые стала не Беларусь, а Латвия. Именно внутренняя граница с этой страной в этом году привлекла наибольшее внимание литовских погранслужб.

“Из более чем 4 миллионов изъятых пачек сигарет более 2 миллионов были изъяты в Латвии”, — заявил Мишутис.

При этом, по его мнению, ситуация с контрабандой на границе изменилась в лучшую сторону благодаря “решительным действиям государства по усилению охраны границы” - созданию физического барьера на границе с Беларусью, установкой систем видеонаблюдения, а также закрытием пунктов пропуска, особенно железнодорожного, через который, по словам Мишутиса, проходили “сотни тысяч тонн контрабандных товаров”.

“У контрабандистов больше нет путей для перевозки этих товаров по суше. Эти пути закрыты”, — заявил Мишутис, объяснив, почему увеличились случаи использования воздушных шаров для этих целей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене накануне выступила со срочным заявлением, в котором заявила, что власти соседней страны могут снова закрыть границу с Беларусью. Причиной политик назвала очередной инцидент с воздушными шарами на границе, при этом она обвинила Минск в “гибридной атаке”.

Литва пригозила снова закрыть границу с Беларусью