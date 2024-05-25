"Уничтожим вас всех" - США предупредили Москву о возможных ударах по российским войскам в Украине - Сикорский

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.05.2024 15:34 , Обновлено: 25.05.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обладает информацией о предупреждении, сделанном Вашингтоном Москве. По его словам, США прямо заявили, что могут нанести удары по российским войскам, находящимся в Украине.

Однако такая возможность существует только в одном случае - если Россия воспользуется ядерным оружием в Украине.

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«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы поразим все ваши позиции в Украине обычным оружием, уничтожим вас всех», - заявил глава польского МИД, передает Yhe Guardian

“Я думаю, что это реальная угроза… И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и запрет на изменение границ силой, Китай знает, что Япония и Корея прибегнут к ядерному оружию, и, вероятно, они этого не хотят”, - заявил глава МИД Польши, уточнив, что Китай и Индия в таком случае не встанут на защиту России.

Официально, власти США не раз заявляли, что не хотят начала третьей мировой войны и даже запретили украинцам использовать переданные дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Их позволили применять только на украинской территории, занятой ВС РФ.

Сикорский же заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России. Отвечая на вопрос, допустимо ли Украине наносить удары по военным объектам на территории России, он сказал: “Русские наносят удары по украинской электросети, зерновым терминалам и газохранилищам, гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаб-квартиры в Ростове-на-Дону. Помимо того, что Россия не применяет ядерное оружие, она не сильно ограничивает себя”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 мая высказался о так называемой “санитарной зоны” в Украине. Именно стремлением создать такую буферную зону президент России Владимир Путин объяснил нынешнее наступление российской армии в Харьковской области Украины.

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