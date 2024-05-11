Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов

Опубликовано: 11.05.2024 09:36 , Обновлено: 04.07.2024

В пятницу, 10 мая, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Это уже третий транш с тех пор, как власти Америки одобрили дополнительное финансирование Киева в конце апреля, сообщило международное информагентство Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна сталкивается с “действительно сложной ситуацией” на востоке, где войска борются за “сдерживание интенсивного наступления России” вдоль отдельных участков линии фронта.

“С увеличением поставок оружия мы сможем остановить их на востоке. На данный момент они перехватили там инициативу”, — отметил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Новый пакет военной помощи от США включает:

высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы (HIMARS);

боеприпасы для передовых ракетных комплексов “земля-воздух” Patriot и National;

артиллерийские, зенитные и противотанковые боеприпасы;

ряд бронированных машин, таких как Bradley;

машины с противоминной защитой из засады.

Кроме того, Америка пообещала предоставить Украине ряд прибрежных и речных патрульных катеров, прицепы, боеприпасы для подрыва, высокоскоростные противорадиационные ракеты, защитное снаряжение, запасные части и другое оружие, передало информагентство Associated Press.

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что последний пакет военной помощи предназначается, в частности, для того, чтобы помочь Украине “отразить растущие усилия России по захвату Харькова”.

“Возможно, Россия продвинется дальше в ближайшие недели, но мы не ожидаем каких-либо серьёзных прорывов. Со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года”, — отметил Кирби.

На данный момент США предоставили Киеву военную помощь на сумму около 50 миллиардов долларов с момента начала вооружённого конфликта в феврале 2022 года.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Украины сообщило о попытке прорыва линии обороны на северо-востоке Харьковской области. По данным украинской стороны, российские военные атаковали город Волчанск, а в ответ на ракеты и управляемые авиабомбы киевские власти отправили в регион подкрепление в виде подразделения из резерва.

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