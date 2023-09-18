Латвия решила ускорить строительство забора на границе с Беларусью

Опубликовано: 18.09.2023 11:46 , Обновлено: 18.09.2023

Ускорение строительства забора на границе Латвии и Беларуси обойдется латвийскому государству дополнительно в 3 млн евро, сообщил в понедельник портал LSM. Недавно назначенное правительство в Риге заявило, что одна из его целей – завершить строительство забора в этом году.

Время имеет решающее значение, подчеркнул Гунтис Пуятс, командующий Латвийской пограничной службой. «В любом случае забор будет. Если будет большая группа (мигрантов), пересечение по одному занимает много времени и, конечно, дает нам возможность среагировать и остановить их вблизи границы”, - пояснил он необходимость ограждения на границе с Беларусью.

Пока забор возведен только на части границы. Однако вЛатвии утверждают, что миграционное давление на латвийско-белорусской границе в последние недели усилилось. В то время как в прошлом году около 5,3 тыс. иностранцев пытались проникнуть в Латвию через границу с Беларусью, утверждают латвийские пограничники, с начала этого года это число уже превысило 8 тысяч.

Там также заявили, что после некоторых попыток нелегального проникновения в Латвию построенный к настоящему моменту забор уже был поврежден в десятках мест.

Ранее Телеграф сообщил, что Польша решила возвести ещё одно заграждение на границе с Беларусью. Тендер на строительство специального электронного забора на реке Буг был объявлен в субботу, 16 сентября, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Польша решила возвести электронный забор на реке Буг на границе с Беларусью