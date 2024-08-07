Латвия попросила Литву и Эстонию о помощи с охраной границы с Беларусью. Что известно?

Опубликовано: 07.08.2024 18:51 , Обновлено: 07.08.2024

Власти Риги обратились к пограничным службам Эстонии и Литвы за поддержкой в наблюдении и охране границы с Беларусью. Все дело в росте количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС.

Если в Польше и Литве заявили в июле-августе о явном снижении количества попыток проникнуть сквозь границу, то в Латвии проблема, наоборот, стала серьёзней. Только в июле нелегальных мигрантов насчитали около тысячи. Всего в этом году на границе с Беларусью в Латвии были задержаны более 3,7 тысячи человек.

По данным Пограничной службы Латвии, только в последние дни июля границу пересекли несколько крупных групп мигрантов общей численностью более 80 человек. Это была крупнейшая за последнее время попытка на границе с Беларусью. Осенью прошлого года границу пытались пересечь в среднем около 100 мигрантов в день.

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В Латвии напрямую связали рост нелегалов с успешными действиями польских пограничников. По словам начальника отдела пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского пограничного отряда Вадима Гричкова, «передвижение мигрантов на востоке также зависит от действий соседних стран, особенно Польши, то есть от того, как эти страны задействуют армию для контроля над граница”.

Именно усиление охраны границы Польши с Беларусью повлекло рост попыток мигрантов пересечь границу с ЕС в Латвии. По данным латвийских служб, мигранты, пытающиеся проникнуть в страну, в основном используют неплотные участки границы, например, технические ворота и места, где ведутся ремонтные работы.

Переговоры или полная блокада?

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что Польша может закрыть все погранпереходы на белорусской границе из-за миграционного кризиса.

“Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики”, — сказал Радослав Сикорский. По словам министра, Польшу изучила недавний опыт Финляндии: «Финны закрыли пограничные переходы с Россией, и проблемы закончились».

В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник призвал власти Польши к переговорам, но признался, что до сих пор Варшава его призывы игнорировала.

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«Единственный путь деэскалации — это путь к диалогу. Если Польша к этому готова, хотя бы по вопросам приграничного сотрудничества, сотрудничества, которое свернуто по инициативе польской стороны и других европейских партнеров, то мы готовы эти темы обсуждать. Но, безусловно, на равноправной и взаимоуважительной основе», - заявил белорцсскиц чиновник.

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