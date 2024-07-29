Эстония направила полицейских с дронами и собакой на границу Латвии с Беларусью

Опубликовано: 29.07.2024 20:17 , Обновлено: 29.07.2024

В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили, что направили на границу Латвии и Беларуси группу полицейских с дронами и кинологом с собакой. Как рассказали в ведомстве, принятая мера - это помощь латвийским пограничникам.

А помощь им понадобилась потому, что “последние недели попытки незаконного пересечения границы вновь участились”, написали в аккаунте Facebook ведомства. “Завтра они [полицейские] помогут тамошним коллегам совместно предотвратить нелегальную миграцию на латвийско-белорусской границе”, - рассказали в источнике.

И дополнили, что отряд будет патрулировать латвийско-белорусскую границу, а для “быстрой и лучшей оценки ситуации” у полицейских есть кинолог с собакой и дроны.

Через две недели эту группу заменят аналогичной, всего же, как рассказали в Департаменте полиции и пограничной охраны, эстонские полицейские пробудут в Латвии четыре недели. Также известно, что они будут нести службу в районах Каплава и Робежниеки в юго-западной части Латвии.

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В ведомстве добавили, что последний раз команда департамента работала на латвийско-белорусской границе осенью 2023 года и, по их информации, за три месяца пресекла свыше 900 попыток нелегального въезда в Евросоюз (ЕС).

Ранее Telegraf.news сообщал, что Служба государственных доходов Латвии проинформировала о запрете на въезд с 16 июля в страну транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси. Причина - 8-й пакет санкций ЕС, который затронул и Беларусь.

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Также мы писали, что в мае министры внутренних дел Латвии, Литвы, Польши и Украины, а также Финляндии и Норвегии обсудили и согласовали планы по укреплению гражданской безопасности в регионе. Среди предложенных мер - создание “стены дронов” на границе с Беларусью и Россией.

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