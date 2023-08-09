Латвия объявила об усилении контроля на границе с Беларусью с 11 августа

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Опубликовано: 09.08.2023 08:46 , Обновлено: 09.08.2023

С 11 августа латвийские пограничники на граничащих с Беларусью административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского районов, а также Даугавпилса будут нести службу в усиленном режиме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Латвии.

В официальном заявлении Кабинета министров указано, что усиленный режим погранслужбы продлится как минимум шесть месяцев - до 10 февраля 2024 года.

Причиной изменения режима погранслужбы на латвийско-белорусской границе в Кабмине назвали необходимость “обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы” в условиях “несоразмерно большого количества случаев незаконного пересечения границы” и “их возрастающей тенденции”. Официальный Минск в Кабмине Латвии обвинили в “инструментализации” незаконного пересечения госграницы и “гибридной атаке на внешнюю границу Латвии и ЕС”.

В Кабмине озвучили статистику случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси за последние 12 месяцев. По информации латвийской стороны, с 11 августа 2021 года местные пограничники задержали более 14 тыс. человек, которые пытались нелегально попасть в Латвию через белорусскую границу.

Кроме того, в правительстве Латвии заявили, что войну России и Украины, которую, по их мнению, официальный Минск “открыто поддерживает”, в Риге расценивают как “дополнительное обстоятельство риска и возможную мотивацию для продолжения Беларусью своих усилий по дестабилизации ситуации на границе с Латвией”.

В числе прочего, Кабмин Латвии распорядился усилить надзор за латвийско-белорусской границей Государственной пограничной службе, а Национальным вооруженным силам и Государственной полиции - оказать необходимую поддержку пограничникам. Расходы, связанные с усилением погранконтроля, планируют покрыть за счет средств госбюджета по статье “Непредвиденные расходы”.

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