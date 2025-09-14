Колючая проволока и броневики. Как выглядит граница Польши с Беларусью

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Опубликовано: 14.09.2025 14:40 , Обновлено: 14.09.2025

Вот уже несколько дней, как польские власти в одностороннем порядке приняли решение о полном закрытии границы с Беларусью. Официальной причиной Варшава назвала проведение в Беларуси совместных с Россией учений "Запад-2025".

Кабмин Польши пообещал, что границу откроют хотя бы в тех ограниченных рамках, что были раньше, как только поймут, что угрозы безопасности нет. Учения в Беларуси закончатся 16 сентября, но Варшава уточнила, что возобновление движения может быть позже, несмотря на протесты властей Беларуси и России.

Несмотря на то, что границу официально прикрыли временно, польские военные отнеслись к решению серьезно. На пропускных пунктах и даже на железнодорожных путях установили бетонные блоки, колючую проволоку и пригнали больше военной техники и солдат.

В сети появились видео, как выглядит теперь граница Польши и Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров считает, что полное закрытие Польшей границ является «позитивным сигналом». По его мнению, это указывает на возможное будущее улучшение отношений между двумя странами. Такая оценка, озвученная в эфире гостелеканала ОНТ, вызвала удивление у ведущего программы Марата Маркова, однако эксперт пояснил свою мысль.

Социолог в эфире ОНТ назвал закрытие Польшей границ «позитивным сигналом» для «налаживания отношений» между странами

В свою очередь, официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявил, что ведомство готово к росту нагрузки на оставшиеся пункты пропуска. «К увеличению очередей мы готовы, но всё будет зависеть от эффекта бутылочного горлышка, которое сейчас наблюдается в связи с тем, как работает сопредельная сторона», — сказал он.

В ГПК ответили, как будут работать белорусские пограничники на границе с ЕС с 12 сентября

Тем временем, Служба государственной безопасности Литвы объявила об усилении охраны границы с Беларусью и Россией на время военных учений “Запад-2025”, которые должны стартовать 12 сентября. Охрану границы пообещали вывести на “ещё более высокий уровень” не только за счёт армейских сил, но и привлечения структур системы национальной обороны и Союза стрелков Литвы.

Литва усилила границу с Беларусью отрядами стрелков и армией