Литва усилила границу с Беларусью отрядами стрелков и армией

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Опубликовано: 09.09.2025 16:19 , Обновлено: 17.09.2025

Служба государственной безопасности Литвы объявила об усилении охраны границы с Беларусью и Россией на время военных учений "Запад-2025", которые должны стартовать 12 сентября. Охрану границы пообещали вывести на "ещё более высокий уровень" не только за счёт армейских сил, но и привлечения структур системы национальной обороны и Союза стрелков Литвы.

В литовской погранслужбе заявили, что высокий уровень пограничного мониторинга, контроля и патрулирования был введён на границе с Беларусью в 2021 году, из-за миграционного кризиса, и с тех пор только усиливался за счёт внедрения новых технических и организационных средств, а также привлечения дополнительных человеческих ресурсов.

В преддверии начала военных российско-белорусских манёвров, в частности, к охране границы решили привлечь дополнительные силы из структур системы национальной обороны и Союза стрелков Литвы.

[inf]Союз стрелков Литвы - это общественная военизированная организация, которая напрямую подчиняется правительству Литвы. По сути, это организованное ополчение, которое занимается обучением гражданского населения самообороне, а также выполняет функцию силовой поддержки для органов правопорядка и местного самоуправления. Кстати, с конца прошлого года в ряды Литовского союза стрелков официально запрещено принимать граждан Беларуси, России и Китая.[/inf]

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Нынешнее усиление охраны границы литовские пограничники объяснили “сохраняющейся вероятностью нарушений границы и провокаций против Литвы на внешней границе”. На время учений “Запад-2025” литовские пограничники также анонсировали “дополнительные меры по обмену информацией и координации действий на международном уровне”, не уточнив, с какими именно странами они намерены “обмениваться информацией”.









Ранее Telegraf.news рассказал, что соседняя Польша и вовсе решила полностью закрыть свою границу с Беларусью на время российско-белорусских военных учений “Запад-2025”. Об этом 9 сентября объявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства. По его словам, польская сторона “закроет границу с Беларусью”, в том числе, для поездов, в ночь на 12 сентября.

Туск объявил о полном закрытии границы Польши с Беларусью. Для поездов тоже