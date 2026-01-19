Колесникова призвала Европу начать переговоры с Лукашенко

Опубликовано: 19.01.2026 09:54 , Обновлено: 19.01.2026

Мария Колесникова, возглавлявшая предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Виктора Бабарико, призвала Европу начать переговоры с официальным Минском. По её мнению, отсутствие диалога с президентом Александром Лукашенко делает Беларусь "менее безопасной" и "менее предсказуемой" для самой Европы.

Такое мнение Колесникова, помилованная Лукашенко в декабре прошлого года после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом, высказала в интервью изданию Financial Times.

Выразив благодарность американским властям и лично президенту США Дональду Трампу, которые поспособствовали освобождению из тюрьмы её и ещё более сотни белорусских заключенных, Колесникова упрекнула европейцев в нерасторопности.

“Как человек с европейским мышлением, я не понимаю, почему Европа не начала разговаривать с Лукашенко раньше, чем США. Очевидно, что у Германии, например, гораздо больше связей с Беларусью, чем у Соединенных Штатов”, - отметила Колесникова.

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По её словам, санкционные ограничения в отношении Беларуси со стороны Евросоюза стали “тяжелым ударом” в первую очередь для рядовых белорусов - “сильно европеизированных”, по словам Колесниковой. Она высказала мнение о том, что руководству ЕС следовало бы обсудить возможность возобновления диалога с Минском. Сама Колесникова видит в этом процессе определённый потенциал, поскольку глава государства, Александр Лукашенко, по её словам, остаётся “прагматичным человеком”, который “понимает язык бизнеса”.

Напомним, ещё прошлой осенью агентство Reuters сообщило, что высокопоставленный белорусский дипломат Юрий Амбразевич провел переговоры с европейскими дипломатами после того, как МИД Беларуси разослал в прошлом месяце письма ряду стран Евросоюза.

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По данным источников Reuters, Амбразевич передал европейским дипломатам сигнал о том, что Беларусь готова выйти из политической изоляции, устроенной странами Евросоюза, и сыграть важную роль в переговорах между Россией и Украиной.

МИД Беларуси официально не заявлял о приглашениях странам ЕС к переговорам. Однако осенью президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с главами Совмина, КГБ, Генпрокуратуры и Администрации президента заявил, что готов заключить с США так называемую «большую сделку».

Лукашенко призвал США заключить «большую сделку» с Беларусью

Относительно возможного сотрудничества с Евросоюзом Лукашенко высказывался чуть ранее, в августе прошлого года. Тогда он призвал ЕС отойти от конфронтации и сотрудничать с Беларусью и Россией.