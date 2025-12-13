Лукашенко помиловал Бабарико, Колесникову и Беляцкого среди других 123 освобождённых после переговов с США

Опубликовано: 13.12.2025 17:13 , Обновлено: 13.12.2025

Пресс-служба Президента сообщила, что Александр Лукашенко после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом помиловал 123 гражданина различных стран.

В Администрации Президента решение прямо связали со снятием санкций в отношении белоруского калия со стороны США, введенных Президентом США Джоном Байденом, которые назвали незаконными.

В пресс-службе сообщили, что все освобождённые были ранее осуждены за “шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность”.

Среди освобождённых оказались, по сообщениям литовских СМИ, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Мария Колесникова и Виктор Бабарико. В списке освобожденных также: Максим Знак и Марина Золотова.

Часть освобождённых должна пересечь литовскую границу, заявили литовскому агентству BNS источники, говорившие на условиях анонимности.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди освобождённых было и пятеро украинцев.

В АП Беларуси утверждают, что решение об освобождении также было принято в качестве “жеста” в ответ на “просьбы иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей”.

В пятницу и субботу Коул проводил серию переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Президент США Дональд Трамп поручил совету спецпосланника добиться освобождении более 1000 заключенных.

Напомним, что после переговоров между США и Беларусью в июне и сентябре из тюрем последней были освобождены более 60 заключенных.